Böyle vefa görülmedi!

T24

Bir yıllık kira ödendi



Ünlü senarist ve oyuncu Gülse Birsel, 'Avrupa Yakası'nda babasını oynayan Gazanfer Özcan'a olan vefasını her fırsatta gözler önüne seriyor. 2009 yılında vefat eden usta oyuncunun eşi Gönül Ülkü Özcan'la her zaman yakından ilgilenen Birsel, son olarak da yeni dizisi 'Yalancı Dünya'da Özcan'a rol vererek vefasını gözler önüne serdi. Ancak Birsel'in bununla da yetinmeyip Özcan için bir daire kiraladığı da öğrenildi.Gülse Birsel'in; eşinin ölümünden sonra maddi zorluklar yaşayan ve vergi borçlarını kapayabilmek için İstanbul'daki evini satarak Silivriye'ye yerleşen Gönül Ülkü Özcan'a, dizinin çekildiği sete yakın, dayalı döşeli bir daire kiraladığı söyleniyor. Birsel'in, dairenin bir yıllık kirasını da peşin ödediği iddia ediliyor. Birsel bu örnek davranışını herkesten gizlemeyi tercih ederken, telefonla ulaştığımız Gönül Ülkü Özcan haberi doğruladı. Özcan, "Setlere döndüğüm için çok mutluyum. Gülse bana her konuda çok destek oldu. Yeniden hayata tutunmamı sağladı. Bana gösterdiği desteği hiçbir zaman unutmayacağım" diye konuştu.