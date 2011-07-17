Böyle 'Türk filmi' izlememiş olabilirsiniz!

Batur Fatih İlhan - T24

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Emre Şahin'in yönettiği ve başrollerini Deniz Çakır, Ali Atay ve Ntare Mwine'nin adilce paylaştığı ''40'' filmi nihayet Türkiye'de! Türk Sineması'nına oldukça özgün bir soluk getiren filmi ısrarla izleyin deriz. Artık her salonun kliması var zira...





Emre Şahin, ABD’de 12 yıl belgeselcilik yaptıktan sonra Çanta adlı bir kısa film çekti ve sonrasında adeta ödüle boğuldu. Geçen haftaın son günü itibariyle Türkiye genelinde seyirciyle buluşan yepyeni filmiyse: “40"!.



40 filmi; çoktan, -görücüye ilk çıktığı- 46. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde (Genç Yetenek Dalı’nda) Behlül Dal Jüri Özel Ödülü’nü kazandı bile. Yeni tür bir (melez) belgesel filmciliğin temsilcisi Emre Şahin, ‘40’ın senaryosuna da montajına da imza atmış. ‘40 Filmi’, ABD’den Türkiye’ye; red camera’yla dijital çekilmiş ve tüm montajı Los Angeles’ta yapılmış.

40 kopya ile tüm Türkiye’de vizyona giren ve Fida Film, 34 Productions, Emrah Yücel ve Karga Seven yapımcılığında gerçekleştirilen film, Sezen Aksu ve Ceza’nın müzikleriyle İstanbul’un hiç görmediğiniz bir yüzünü gösteriyor. İşte geçtiğimiz Cuma, İstinye Park'ta gerçekleşen galayla görücüye çıkan film hakkında, yönetmeninin ve başrol oyuncularının ağzından kısa notlar...

'Emre Şahin' anlatıyor...

"Evvelce böyle bir Türk filmi izlemedik" dedirtmek istedik...

"Filmi yaparken ortaya pek çok amaçla çıkmıştık. Bunlardan biri de insanların filmin gösterildiği salondan çıkarken “Daha önce böyle bir Türk filmi izlememiştim!” demelerini sağlamaktı. Filmin çok çok değişik bişr havası var. Amerikan tarzını, tekniğini taşıyan yerli bir film...Herkesi meraklandıracağım ama inanın ben İstanbul’u, filmimin gösterdiği gibi bir filmin çekildiğini sanmıyorum. Bu şehirde yaşayana pek çok insanın şehirde var olduğunu bile bilmediği değişik olayları oldukça cesur bir dille perdeye yansıtıor filmimiz. Bunu da çok dramatik olmadan ya da sansasyona kaçmadan gerçekleştirmeye çalışıyor. Başrolü Tarlabaşı semtinde yaşayan bir Nijeryalı canladırıyor..."

'Deniz Çakır' anlatıyor...

"40"ı izlemeyen kalmasın!.. "

"Ben bu meslekten büyük bir keyif aldığım için oyuncuyum. Sanıldığının aksine dizilerde çok büyük paralar kazanmak icin oynamıyorum. Çok zor taviz verilecek bazı ideallerim var. Ben şuna inanıyorum: Yaptığım bu meslekle dünyadaki bazı şeyler pek âla değişebilir. Oyunculukla hayatta bir duruş sahibi olunabilie. Dünyada örnekleri var bunun. İşte Emre Şahin ve "40" tam da bu manada projeksiyonuma denk düşen bir iş oldu, oluyor. Dilerim Türkiye'de bu yaz, "40"ı izlemeyen kalmaz... "

'Ntare G. M. Mwine' anlatıyor...

"Türkiye adında eşsiz bir ülke!.."

"Bu film sayesinde, dünyada Türkiye adında eşsiz bir ülke olduğunu öğrendim. Şimdi herkes beni tebrik ediyor ve filmdeki oyunculuğum için teşekkür ediyor ama aslında burada şanslı olan tek kişi var. O da benim. Emre Şahin'le birlikte tüm diğer ekip üyelri, zannederim dünya standartlarında bir sinema projesi ortaya koyduk. Umarım ortaklaşa benzer pek çok iş daha yaparız..."

'Ali Atay' anlatıyor...

"Filmin adı neden “40” diye çok soruluyor. Bu nümerolojiyle(okultizmin bir dalı olan sayı bilmi) ilgili. Ana karakterlerden biri aklını nümerolojiyle bozmuş durumda. 40 sayısı nümerolojiye göre kader anlamına geliyor. Kader de filmimizin ana temalarında biri. Diğer temalarsa hayata bakış açıları ve bir çanta dolusu para. Gerisi perdede…"

Filmin f r a g m a nı:



