Böyle sevap görülmedi!





T24 - Yalçın Demirci'nin kredi kartı bilgilerini çalıp 3 bin TL’sini kendi hesabına geçiren hırsızın, bu paranın bir kısmıyla sefalet içindeki Somali’ye yardım ettiği ortaya çıktı.





Vatan'ın haberine göre, İstanbul'da kredi kartı bilgilerinin çalındığını üç gün sonra fark eden satış yöneticisi Yalçın Demirci hesabından internet üzerinden 3 bin TL’lik alışveriş yapıldığını gördü. Hesap hareketlerini kontrol eden Demirci’yi şaşırtan bir durumsa kart bilgilerini çalan hırsızın yaptığı 3 bin TL’lik alışverişin 500 TL’sini Somali’ye yardımda bulunması oldu.





Demirci, “Hesap hareketlerime baktığımda gözlerime inanamadım. Son 3 günde 15 işlem yapılmış ve 3 bin TL’ye yakın para harcanmıştı. Harcamalar internet üzerinden teknoloji sitelerinden yapılan yapılmıştı. Ancak işin ilginci bilgilerimi çalan ve paramı harcayan hırsız bir insan hakları derneği hesabına bağışta bulunmuş. Bağış tutarı 500 TL olup kişi kendini Erdi Y. olarak tanıtmış ve cep telefonu numarasını bırakmış. Başkasından çaldığı parayla yardım yapmış. Adam resmen Ramazan zekatını benim paramla vermiş. Sen başkasının alın teriyle kazandığı parayla hem alışveriş yap hem yardımda bulun. Olmaz öyle sevap” diye konuştu.