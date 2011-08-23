T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Böyle sevap görülmedi!

Bilgilerini çaldığı kredi kartından 3 bin TL'yi hesabına geçiren hırsız, paranın 500 TL'sini Somali’ye bağışlamış.

23 Ağustos 2011 03:00



T24 - Yalçın Demirci'nin kredi kartı bilgilerini çalıp 3 bin TL’sini kendi hesabına geçiren hırsızın, bu paranın bir kısmıyla sefalet içindeki Somali’ye yardım ettiği ortaya çıktı.



Vatan'ın haberine göre, İstanbul'da kredi kartı bilgilerinin çalındığını üç gün sonra fark eden satış yöneticisi Yalçın Demirci hesabından internet üzerinden 3 bin TL’lik alışveriş yapıldığını gördü. Hesap hareketlerini kontrol eden Demirci’yi şaşırtan bir durumsa kart bilgilerini çalan hırsızın yaptığı 3 bin TL’lik alışverişin 500 TL’sini Somali’ye yardımda bulunması oldu.


Demirci, “Hesap hareketlerime baktığımda gözlerime inanamadım. Son 3 günde 15 işlem yapılmış ve 3 bin TL’ye yakın para harcanmıştı. Harcamalar internet üzerinden teknoloji sitelerinden yapılan yapılmıştı. Ancak işin ilginci bilgilerimi çalan ve paramı harcayan hırsız bir insan hakları derneği hesabına bağışta bulunmuş. Bağış tutarı 500 TL olup kişi kendini Erdi Y. olarak tanıtmış ve cep telefonu numarasını bırakmış. Başkasından çaldığı parayla yardım yapmış. Adam resmen Ramazan zekatını benim paramla vermiş. Sen başkasının alın teriyle kazandığı parayla hem alışveriş yap hem yardımda bulun. Olmaz öyle sevap” diye konuştu.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24