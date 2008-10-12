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Yaşam

Böyle rekor görülmedi

Görme engelli sürücü Lamborghini Gallardo marka otomobiliyle saatte 308,780 kilometre hıza ulaştı.

12 Ekim 2008 03:00

Fransa'da, görme engelli bir sürücü Lamborghini Gallardo marka otomobiliyle saatte 308,780 kilometre hıza ulaşarak bu alandaki dünya rekorunu kırdı.

Luc Costermans adlı 43 yaşındaki Belçikalının, Fransa'daki Istres hava üssündeki özel pistte bu rekoru kırdığı belirtildi.

Geçirdiği bir kazanın ardından 4 yıl önce görme yetisini kaybeden ve 1989'dan bu yana Fransa'nın güneyinde yaşayan Costermans, "Çok çok mutluyum. Bu bir ekip işi" şeklinde konuşarak, yardımcı pilotu Guillaume Roman'a, hava kuvvetlerine, Istres üssüne ve otomobili kendisine sağlayan şirkete teşekkür etti.

Costermans, rekorunu, 1989'da Brezilya Grand Prix'sinde geçirdiği kazanın ardından omurilik felci olan eski Formula 1 pilotu Philippe Streiff'e ithaf ettiğini söyledi.

Bundan önceki rekor, saatte 268 km hızla Mike Newman adlı görme engelli bir İngiliz sürücüye aitti. Newman, özel yapım BMW M5 model araçla bir havaalanı pistinde üç yıl önce bu hıza ulaşmıştı.

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