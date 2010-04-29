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Kültür-Sanat

Böyle kadro zor bulunur

The Expendables adlı aksiyon filmi için biraraya gelen kadro herkesin ilgisini çekecek türde.

29 Nisan 2010 03:00

T24- Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Terry Crews, Steve Austin, Robert Knepper, Gary Daniels, David Zayas, Randy Couture, Giselle Itie, Charisma Carpenter. Bu isimler bir araya gelir mi demeyin. Çünkü geldiler. Hem de aksiyon dolu 'The Expendables' filmi için.
 
 

Ağustos'ta vizyona girmesi beklenen 'The Expendables'ın yönetmenliğini de ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone üstlendi. Film, birkaç paralı askerin (Jason Statham, Jet li) Güney Amerika’da bir diktatörü devirme macerasını konu alıyor. Müthiş aksiyon sahneler olan film şimdiden gişe rekorları kırması bekleniyor.

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