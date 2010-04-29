Böyle kadro zor bulunur

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Ağustos'ta vizyona girmesi beklenen 'The Expendables'ın yönetmenliğini de ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone üstlendi. Film, birkaç paralı askerin (Jason Statham, Jet li) Güney Amerika’da bir diktatörü devirme macerasını konu alıyor. Müthiş aksiyon sahneler olan film şimdiden gişe rekorları kırması bekleniyor.