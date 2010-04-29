Böyle kadro zor bulunur

T24- Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Eric Roberts, Terry Crews, Steve Austin, Robert Knepper, Gary Daniels, David Zayas, Randy Couture, Giselle Itie, Charisma Carpenter. Bu isimler bir araya gelir mi demeyin. Çünkü geldiler. Hem de aksiyon dolu 'The Expendables' filmi için.
Ağustos'ta vizyona girmesi beklenen 'The Expendables'ın yönetmenliğini de ünlü Hollywood yıldızı Sylvester Stallone üstlendi. Film, birkaç paralı askerin (Jason Statham, Jet li) Güney Amerika’da bir diktatörü devirme macerasını konu alıyor. Müthiş aksiyon sahneler olan film şimdiden gişe rekorları kırması bekleniyor.