Böyle kaçakçılık görülmedi!

Van'da bir kamyonda, yurda yasa dışı yollarla getirilen 7 adet deve ele geçirildi. Zernek asayiş noktasında kamyonu durduran jandarmalar kasadaki develeri görünce gözlerine inanamadı.



Gürpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'den Van'a gelen V.Y. yönetimindeki kamyonu, Zernek asayiş noktasında durdurdu. Kamyonun kasasındaki örtüyü kaldırarak içeriye bakan jandarma görevlileri gözlerine inanamadı. Kamyonda, yurda İran'dan kaçak olarak getirildiği tespit edilen 7 deve bulundu.



Gözaltına alınan sürücü V.Y'nin develeri turistik faaliyetlerde kullanmak üzere Antalya'ya götürmek istediğini söylediği öğrenildi. Yetkililer, yasa dışı yollarla yurda getirilen develere ve kamyona el konulduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.

Jandarma yetkilileri develerin İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu taşımacılığında kullanılıp kullanılmadığını araştırdığı öğrenildi. (AA)