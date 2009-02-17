T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Böyle kaçakçılık görülmedi!

Van'da bir kamyonda, yasadışı yollarla getirilen 7 deve ele geçirildi. Develerin, uyuşturucu kaçakçılığında mı kullanılıyordu?

17 Şubat 2009 02:00

Van'da bir kamyonda, yurda yasa dışı yollarla getirilen 7 adet deve ele geçirildi. Zernek asayiş noktasında kamyonu durduran jandarmalar kasadaki develeri görünce gözlerine inanamadı. 
 
Gürpınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hakkari'den Van'a gelen V.Y. yönetimindeki kamyonu, Zernek asayiş noktasında durdurdu. Kamyonun kasasındaki örtüyü kaldırarak içeriye bakan jandarma görevlileri gözlerine inanamadı. Kamyonda, yurda İran'dan kaçak olarak getirildiği tespit edilen 7 deve bulundu.

Gözaltına alınan sürücü V.Y'nin develeri turistik faaliyetlerde kullanmak üzere Antalya'ya götürmek istediğini söylediği öğrenildi. Yetkililer, yasa dışı yollarla yurda getirilen develere ve kamyona el konulduğunu, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.
Jandarma yetkilileri develerin İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu taşımacılığında kullanılıp kullanılmadığını araştırdığı öğrenildi. (AA)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24