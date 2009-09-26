Böyle elma milyonda bir olur

İngiltere, Devon’da yaşayan Ken Morish bu elmayı ağaçtan kopardığında birinin şaka yapmak için boyadığını düşündü. Uzmanlar da ortadan ikiye farklı renklerle böyle kusursuz ayrılmış elmanın milyonda bir olacağını söylüyor. 72 yaşındaki emekli dekoratör Ken Morish’in elmayı yemeye niyeti yok, çünkü onu görmek için civar kasabalardan gelenler bile oluyor. Morish buzdolabının dondurucusunda sakladığı bu tuhaf meyveyi kendi bahçesindeki ağaçtan koparmış. Botanikçiler elmanın iki renkli olmasını genetik mutasyona uğramış olmasıyla açıklıyor ve meyvenin kırmızı yüzeyinin, yetişirken daha çok güneş ışığına maruz kaldığı için, yeşil bölgesinden daha tatlı olacağını belirtiyor.