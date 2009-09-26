T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Böyle elma milyonda bir olur

İlk bakışta şaka amaçlı boyanmış gibi görünse de, botanikçiler elmanın iki renkli olmasını genetik mutasyona uğramış olmasıyla açıklıyor.

26 Eylül 2009 03:00

İlk bakışta şaka amaçlı boyanmış gibi görünse de botanikçiler elmanın iki renkli olmasını genetik mutasyona uğramış olmasıyla açıklıyor.

İngiltere, Devon’da yaşayan Ken Morish bu elmayı ağaçtan kopardığında birinin şaka yapmak için boyadığını düşündü. Uzmanlar da ortadan ikiye farklı renklerle böyle kusursuz ayrılmış elmanın milyonda bir olacağını söylüyor. 72 yaşındaki emekli dekoratör Ken Morish’in elmayı yemeye niyeti yok, çünkü onu görmek için civar kasabalardan gelenler bile oluyor. Morish buzdolabının dondurucusunda sakladığı bu tuhaf meyveyi kendi bahçesindeki ağaçtan koparmış. Botanikçiler elmanın iki renkli olmasını genetik mutasyona uğramış olmasıyla açıklıyor ve meyvenin kırmızı yüzeyinin, yetişirken daha çok güneş ışığına maruz kaldığı için, yeşil bölgesinden daha tatlı olacağını belirtiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24