"Böyle devam ederse Dersim'in etrafında ormanlık alan kalmayacak"

Tunceli merkez kırsalında çıkan ve vatandaşların müdahalesi sonucu kontrol altına alınan orman yangının bu sabah, yapılan hava harekatının ardından yeniden başladığı belirtildi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Hozat ilçesinde çıkan ve yaklaşık 10 gün süren orman yangınların söndürülmesi için büyük çaba harcayan sanatçı Ferhat Tunç, bugün itibari ile yeniden başlayan yangınlarla ilgili kentte bulunan siyasi parti ve STÖ’lere acil harekete geçme çağrısında bulundu. Tunç, aksi durumda kısa süre sonra Dersim'de orman kalmayacağını söyledi.

"‘Biz yakmaya devam edeceğiz’ demek istiyorlar"

Özellikle Dersimlileri duyarlı olmaya çağıran Tunç, “Yaşanan bir doğa katliamıdır. O bölgedeki yangının gönüllüler tarafından söndürülmesine açık bir misillemedir. ‘Biz yakmaya devam edeceğiz’ demek istiyorlar. Yangınların yarattığı çevre tahribatını umursadıkları da yok. Operasyonları bahane ederek ormanlık bölgeler planlı yapılan bombardımanla yok ediliyor. Yok edilen sadece ağaçlar değil, Dersimin geleceğidir. Zaman kaybetmeden yangına müdahale edilmeli ve bunun için de kurum ve partilerin acil eylem çağrısı yapmaları gerekir. Bu duruma seyirci kalınırsa, kaybeden Dersim olacaktır. Böyle devam ederse bir kaç yıl sonra Dersim’in etrafında ormanlık alan kalmayacak” açıklamasında bulundu.



Yangın; Avgasor Vadisi, Bali Mezrası, Müşkirek ve Kartan mıntıkası, Sincik Dağı, Xoşiruk Dağı, Dikenli Mahmut Köyü ve Garipuşağı arasındaki mevkide büyüyor