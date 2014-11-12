Böyle buyurdu Müsteşar: Kültür Bakanlığı'ndaki kadınların hayat bilgisi sıfır!

Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Haluk Dursun, kişisel Facebook hesabında “Hayat Bilgisi Sıfır” başlıklı bir yazı kaleme alarak, bakanlıkta çalışan kadın personeli hedef aldı. Dursun, bakanlığın kadın personeline yönelik, “Çay demlemeyi bilmiyorlar. Kompostoyla hoşaf arasındaki farktan hiç anlamıyorlar. Çan çan çan konuşmaya bayılıyorlar. Bakanlık düzeyi uzmanlar; ama memleketle ilgileri sıfır. Bizim kızlar hayat bilgisi konusunda çok boşlar” tanımlamasını yaptı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bakanlığın uzman kadrosundaki genç kadın çalışanlara yönelik ithamlarda bulunan Dursun, yazısında şu görüşleri savundu:

Çan çan çan konuşuyorlar: Aziz üstadımız İlber Ortaylı söylerdi; daha doğrusu kızdığı zaman söylenirdi. “Bunlar dolma saramazlar, çay demleyemezler” diye... El- Hak, doğruymuş.

Neler görüyorum neler. Dışarıdan bakarsanız hiçbir şeyleri eksik değil. Özellikle de çeneleri. Çan, çan, çan konuşmaya bayılıyorlar, hele telefonda. Ellerinden düşmüyor meret. Habire

tweet, çift elle mesaj gönderme... Biz tek elle bile mesajı zor atıyoruz. Eğitimleri kâğıt, yani diploma üzerinde mükemmel. Yabancı dilleri var. Dünyayı biliyorlar, bakanlık düzeyinde uzmanlar; ama memleketle ilgileri, hayat bilgileri sıfır. Her vesileyle notlarını kıra kıra adımız “sıfırcı hoca”ya çıkacak. Kompostoyla hoşafın farkını anlamıyorlar: Zamane kızları inanamayacaksınız; ama gerçekten çay demlemeyi bilmiyorlar. Altını açık bırakıp, kaynata kaynata, canım çayı kavuruyorlar.

Geçen baktım paça çorbasıyla, baş çorbasını karıştırmışlar. Kompostoyla hoşafın arasındaki farktan zaten hiç anlamıyorlar. Bırakın tirilye ile kalamatayı, kısrak ile aygırı, civciv ile yarkayı, enik ile enceki, zeytin ile iğdeyi, dana ile düveyi, kiraz ile vişneyi, çınar ile meşeyi, mine ile mügeyi, çıngıl ile salkımı, ağıl ile ahırı bile ayıramıyorlar. Hayat bilgisi dersi mi versem?

Erkek olsalar sapla samanı karıştırıyorlar da diyeceğim; ama sevgili dostlar, bu bizim kızlar gerçekten bir hoşlar; hayat bilgisi konusunda çok boşlar. Yok yok çok da fazla yüklenmeyeyim; yine de onlara kıyamıyorum, hepsi melek gibiler; ama ne çare ki melekeleri yok. En son aklıma şu geliyor; bu yaştan sonra gidip bir okulda “hayat bilgisi” dersi mi versem? Gençlere biraz yol yordam mı öğretsem?