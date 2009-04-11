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Yaşam

Böyle boşanma Arabistan'a özgü

Şeriatın uygulandığı Suudi Arabistan'da bir adam eşinden cep telefonu mesajıyla boşandı

11 Nisan 2009 03:00

Suudi Arabistan'da bir adam eşinden cep telefonu mesajıyla boşandı.

Suudi Arabistanlı bir adam, gönderdiği cep telefonu mesajıyla karısından boşandı.
İngiliz Daily Telegraph gazetesinin haberine göre, "cihad için Irak’ta olduğunu" söyleyen Suudi Arabistanlı adam, ülkesindeki karısına artık eşi olmadığı yazılı bir cep telefonu mesajı gönderdi ve daha sonra ayrılığı doğrulamaları için iki akrabasını aradı.

Kızıldeniz sahilindeki Cidde kentinde görülen boşanma davasında, akrabaların ifadesi dinlendikten sonra erkeğin talebi kabul edildi ve böylece Suudi Arabistan’da ilk kez bir çift, cep telefonu mesajı yoluyla boşanmış oldu.

Şeriatın uygulandığı Suudi Arabistan’da erkeğin, karısına üç kez "senden boşanıyorum" demesi ayrılık için yeterli oluyor.

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