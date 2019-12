'Böyle bir ortamda kongre bölünmeye yol açabilir'

T24 - Ankara'da düzenlenen olaylı 4. Olağan Saadet Partisi Kongresi'nde salt çoğunluğun aranmadığı 3. turda genel başkan seçilen Numan Kurtulmuş, Erbakan'ın yeni kongre çağrısına tarih için camiadaki çoğunluğun kararının belirleyici olacağını söyledi. Yeni kongrede iki farklı taraf konusunda uzlaşmanın olabileceğini belirten Kurtulmuş, yaşanan olaylardan sonra yeni bir kongre yapılmasının bölünmeler oalbileceğini söyledi. Kurtulmuş, listelerde genel başkanlık için kendi ismi üzerinde uzlaşı olduğunu söylerken, Erbakan'ın çocuklarıyla ilgili bir yorumda bulunmadı. Kongre öncesi Milli Görüş lideri Erbakan'ın yakın arkadaşlarından Şevket Kazan'ın CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile görüşmesini eleştiren Kurtulmuş, "Parti içi bir meseleyle ilgili Önder Sav gibi bir isimler yardım istemeye kalkmanın ne demek olduğu SP ve Türkiye'nin takdirine bıraktığını" söyledi.



Saadet Partisi lideri Kurtulmuş, yaptığı açıklamada yeniden yapılacak olan kongrede iki farklı taraf olması durumunda uzlaşmanın da olabileceğini belirtti.



Saadet Partisi lideri Numan Kurtulmuş partisinin yeni kongresi önceis NTV’ye açıklamalarda bulundu. Yeni kongrede nasıl bir tavır izleyeceğinin sorulması üzerine Kurtulmuş geniş katılımlı bir kongre yapmaya çalışacaklarını ifade etti.



Kurtulmuş, “Dilekçeler Siyasi Partiler Tüzüğü’ne göre değerlendirilecektir. İl Başkanlar Kurulu’nun ardından Genel İdare Kurulu’nda bir seçim takvimi ortaya çıkacaktır. Ben iki yıldır partinin başındayım hiçbir şekilde delege kongre çalışması yoluna tenezzül etmedik bütün gücümüzle bu partiyi daha iyi yerlere taşımaya gayret ettik. Oylarımızı iki katından fazla arttırdık. Yeni siyaset tarzı üslubu milletimiz tarafından benimsendi izlenen bir parti haline geldik.





'Böyle bir ortamda yeni bir kongre bölünmelere yol açabilir'





Bu süreç içinde hukuk ne gerektiriyorsa onu yapacağız. Kongre süreci çıkacak o süreçlerde de o zaman değerlendirme yapacağız. Eski tüzükte 850 imza gerekiyordu biz bunu 626’ya indirdik antidemokratik gördüğümüz için. Camiamızın geneli tarih olarak neyi söylüyorsa o tarihi ortaya koyacağız. Kendini bilmez insanların tavırlarıyla kongre olaylı bir kongre gibi kaldı akıllarda ama öyle değildi. Her çift listeli kongreden sonra bir takım küskünlükler olur. Böyle bir ortamda bu kadar gerginlikle oluşmuşken yeni bir kongrenin böyle bir ortamda yapılacak olması kırılmalara hatta bölünmelere neden olacaktır.



Partinin önünde olan insanların bu konudaki söz ve tavırlarına dikkat etsinler diye uyarılarda bulundum. Söz kolaydır siz bir söylersiniz ben on söyledim ama her birimiz sorumlu davranmak zorundayız. Önceki kongrede nasıl çok geniş istişarelerde süreci yönetmeye çalıştıysak bunda da öyle olacak. Kongre sonrasında bizi çok umutlandıran olaylardan biri şudur kongrenin üstünden iki hafta geçmiş olmasına rağmen hala konuşuluyor. Saadet Partisi özellikle iktidarın yorgunluk içine girdiği bir ortamda hem üslubu ile hem muhtevasıyla hem kararlılığıyla Türkiye yönetmeye hazır tavrıyla iktidar alternatifidir” dedi.





Genel Başkan konusunda uzlaşılan isim Numan Kurtulmuş





Necmettin Erbakan’ın çocuklarının isimlerinin yeni listede bulunup bulunmayacağıyla ilgili konuşmanın erken olduğunu ifade eden Kurtulmuş, kendi vazifesinin partiyi ileri götürmek olduğunu vurguladı.



Kurtulmuş uzlaşmayla ilgili olarak, “İki farklı liste olmuştur aynı genel başkan adayıyla iki farklı liste. Partinin genel başkanı konusunda Numan Kurtulmuş olması konusunda bir uzlaşma vardır zaten büyük çoğunlukla. Ortada çok ciddi bir kamplaşma kutuplaşma yok yani. Saadet Partisi’ni bir kongre partisi haline getirtmeyiz. Tabi ki delegeler isterse bu kongreyi yapacağız” yorumunu yaptı.





'Şevket Kazan'ın Önder Sav'la görüşmesini halka bırakıyorum'





Numan Kurtulmuş, Şevket Kazan’ın kongre öncesi CHP Genel Sekreteri Önder Sav ile görüşmesini ise şu şekilde değerlendirdi; “Saadet Partisi’nin içinde olmuş bir meseleden dolayı bir başka bir partiden hele Önder Sav gibi bir simden yardım istemeye kalkmanın ne demek olduğunu Saadet Partisi ve Türkiye kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”





'İnegöl ve Hatay'daki olaylar provokasyon'





Hatay ve İnegöl’deki olayları provokasyon olarak niteleyen Kurtulmuş, “Bizim son bir buçuk iki yıldır sürekli söylediğimiz husus bu demokratik açılım sürecinde hem iktidar partisinin hem muhalefet partilerinin çok büyük yanlışları olduğunu, Türkiye toplumunu sürekli gererek kutuplaştırarak siyaset yapmanın zaten toplumu fitili ateşlenmeye hazır bir dinamit haline getirdiğiniz söylüyoruz.





'AKP, açılımda rota belli olmadan büyük beklentiler oluşturdu'





İktidar partisi açılım konusunda rotası belli olmadan hem Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da büyük beklentileri oluşturmuş hem İç Anadolu’da Karadeniz’de Ege’de Batı Anadolu’da derin endişelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Buna mukabil Cumhuriyet Halk Partisi ve MHP hiçbir şekilde bu süreçte ne istediğini nasıl istediğini bu sorunun nasıl çözüleceğine dair hiçbir teklifleri olmadan sürekli karşı çıkmış itiraz etmişlerdir. Kapatılan DTP ise meseleyi getirip İmralı’daki bir tutuklun cezaevi şartlarına indirgemiştir. Aslında maalesef Türkiye bir buçuk yıldır çok kötü bir süreç yönetiyor” dedi.