Böyle ayrılık görülmedi !

Kamboçya'da 40 yıllık evli çift, ayrılmaya kararı verdikten sonra evlerini testere ve çekiçlerle ayırdı.



Mea bölgesinde bulunan Kamçay kasabasında yaşayan çift, geçtiğimiz aylarda aralarında yaşanan sürtüşme nedeniyle ayrılmaya karar verdi.



Karısının hastayken kendisine bakmayı reddettiğini, bu nedenle de boşanıp kendi ailesinin yanına taşınmaya karar verdiğini söyleyen adam, kasaba halkının tüm çabalarına rağmen ayrılmakta diretti.



Bunun üzerine, çiftin toprakları 2 çocukları ve kendi aralarında eşit 4 parçaya bölündü.



Ayrıca, çiftin yaşadığı ev de komşularının yardımıyla testere ve çekiçlerle ortadan ikiye ayrıldı. Adam, daha sonra kendisine ait bölümün parçalarını, yakınlarda bulunan ve yine kendi payına düşen tarlaya taşıdı.



Çiftin fiili olarak evlerini ve malllarını ayırmalarına karşın, kağıt üzerinde hala evli oldukları kaydedildi.

