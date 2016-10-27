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Böyle arkadaş olmaz olsun; makatında şişeyle uyandı!

"Daha onlarla konuşma fırsatı bulamadım..."

27 Ekim 2016 19:46

Muğla'nın Milas İlçesi'nde 32 yaşındaki M.K.'nin makatına giren soda şişesi operasyonla çıkartıldı. M.K. polise verdiği ifadede, arkadaşlarıyla gece içki içtiğini, bunu kendisine kimin yaptığını hatırlamadığını söyledi. 

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Milas'taki sanayi sitesinde çalışan M.K.'nin iddiasına göre; M.K geçen salı günü Bodrum'a arkadaşlarıyla eğlenmeye geldi. Bir meyhanede alkol alan M.K. uyuyakaldı. Arkadaşlarının yardımıyla Milas'taki evine dönen M.K., ertesi sabah karın ve makatındaki ağrıyla uyandı. Makatına sert bir cismin olduğunu hisseden ancak çıkartamayan M.K. Milas 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan operasyonla makattaki soda şişesi çıkartıldı.

Sağlık durumu iyi olan ve tedavisi süren M.K.'nın polise verdiği ifadede, "Arkadaşlarımla eğlendik. Aşırı derecede alkol aldık. Sabaha karşı kendime geldiğimde makatımda ağrıyla uyandım. Sert bir cisim olduğunu görünce şaşkına döndüm. Arkadaşlarım şaka mı yaptı bilmiyorum. Eğer bu şakaysa çok kötü, daha onlarla konuşma fırsatı bulamadım" dediği ifade edildi.

Polisin M.K.'nin arkadaşlarının ifadesine başvurulacağı belirtildi.

T24'ün notu: Başlık, Cumhuriyet'ten alınmıştır

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