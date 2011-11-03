-Boyları küçük ama aşkları büyük GAZİANTEP (A.A) - 03.11.2011 - Gaziantep'te maddi imkansızlıktan dolayı evlenemeyen 105 santimetre boyundaki Asiye Ayrıç (Budak) ile 120 santimetre boyundaki Resul Ayrıç, evlenme hayallerini Şahinbey Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirdi. Yakınlarının nişanında tanışan, uzun süredir arkadaş olan 105 santimetre boyundaki Asiye Ayrıç (Budak) ile 120 santimetre boyundaki Resul Ayrıç çiftine Şahinbey Belediyesi yardım eli uzattı. Asiye Budak, düğününde, iş sahibi olacağının müjdesini de aldı. Resul Ayrıç ise İl Genel Meclisi üyesi Ali Kaplan'dan iş müjdesi aldı. Şahinbey Belediyesi, ''şefkat mağazası'' aracılığıyla çeyiz eşyalarını temin etti. Maddi imkansızlıklar nedeniyle evlenemeyen çifte yapılan bu jestin ardından nikah da kıyıldı. Çiftin nikahını Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kıydı. Nikahın kıyılmasının ardından genç çiftler, düğüne katılanlarla birlikte gönüllerince eğlenip halay çekti.