-BOYKOT GÖLGESİNDE YEMİN TÖRENİ TBMM (A.A) - 28.06.2011 - Milletvekillerinin yemin töreni tamamlandı. Tören yaklaşık 6.5 saat sürdü. Tören sırasında AK Parti'den 326, MHP'den 51 milletvekili ile geçici TBMM Başkanı CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi ile MHP listesinden İstanbul Milletvekili adayı olan ve daha sonra partiden ihraç edildikten sonra bağımsız kalan İhsan Barutçu yemin etti. Tutuklu İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile Zonguldak Milletvekili Mehmet Haberal'ın tahliye edilmemelerini protesto amacıyla Meclis'e giren ancak yemin etmeyen CHP'li 134 milletvekili ile Hatip Dicle'nin milletvekilliğinin düşürülmesini protesto eden BDP destekli 35 bağımsız milletvekili yemin etmedi. AKPM Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da Meclis'e gelmediği için yemin etmeyen milletvekilleri arasında yer aldı. Andı hatalı okuyan milletvekilleri, geçici TBMM Başkanı Oktay Ekşi'nin uyarısı yeminlerini tekrarladılar. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Ürün, AK Parti Aydın Milletvekili Ali Gültekin Kılınç, AK Parti Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşçu, AK Parti Bursa Milletvekili İsmail Aydın, AK Parti Çankırı Milletvekili Hüseyin Filiz, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Mesut Dedeoğlu, AK Parti Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel, MHP Mersin Milletvekili Ali Öz ve AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz yemini tekrar okumak zorunda kaldı. Ezberlediği yemin metninin iki kez, ancak hatalı okuyan AK Parti Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin, üçüncü kez metne bakarak tekrarladı. AK Parti Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel de 3 kez metni tekrarlamak zorunda kaldı. AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Baloğlu yemini ezberden yaptı. İhsan Barutçu, İstanbul milletvekilleri anons edilirken yemin etmedi. Yemin töreni bitiminde ikinci anons edilen Barutçu kürsüye gelerek yemin etti. Yemini hatalı okuyan Barutçu, Ekşi'nin uyarısı üzerine yemini tekrarladı. -BALBAY, HABERAL VE ALAN İÇİN ALKIŞ- CHP'li milletvekilleri, tutuklu milletvekilleri Balbay ile Haberal, MHP'li milletvekilleri İstanbul Milletvekili Engin Alan'ın adı anons edildiğinde uzun süre alkışladı. Milletvekillerinin ismini katip üyeler anons ederken, AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi geçici TBMM Başkanı Ekşi anons etti. Ekşi'nin Kılıçdaroğlu'nu anons etmesi üzerine CHP'liler, o sırada Genel Kurulda bulunmayan Kılıçdaroğlu'nu alkışladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yeminin ardından MHP grubu tarafından ayakta, CHP ve AK Parti milletvekilleri tarafından ise oturdukları yerden alkışlandı. Meclisin iki özürlü milletvekili CHP'li Şafak Pavey ve AK Partili Gürsoy Erol, Genel Kurula tekerlekli sandalye ile geldi. Pavey yemin etmezken, Gürsoy Erol kürsünün yanında, kravatına takılan yaka mikrofonundan yeminini okudu. Pavey ve Erol'a Genel Kurula giriş ve çıkışlarında kavaslar yardımcı oldu. -KARDEŞİNİ ALKIŞLADI- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile aralarında Tuğrul Türkeş'in de olduğu MHP'li milletvekilleri AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş'i alkışladı. Bahçeli, Meclis Başkanlığı için yarın AK Partililere bir isim önerilerinin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine, şimdilik herhangi bir açıklamada bulunmak istemediğini belirtti. Bahçeli, kuliste CHP'nin genç milletvekilleri arasında yer alan İstanbul Milletvekili Faik Tunay ile de tanıştırıldı. Meclisin en genç milletvekilleri olarak Başkanlık Divanında CHP'li 2 milletvekili görev almadı. Başkanlık Divanında 4 AK Parti'li milletvekili dönüşümlü olarak görev yaptı. Bunlardan AK Parti İstanbul milletvekilleri Bilal Macit ve Mehmet Muş, yemin etmek üzere koşarak kürsüye gelince, Başbakan Erdoğan ve AK Partililerin alkışlarıyla karşılandı. -İZLEYİCİLER İL SIRASINA GÖRE LOCAYA ALINDI- CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, TBMM Geçici Başkanı Ekşi'ye izleyici sıralarında oturanların, milletvekillerini alkışladığı uyarısında bulundu. Ekşi, bunun üzerine seyircilerden tezahürat yapmamalarını isteyerek, nizamı bozanların dışarıya çıkarılacağını ifade etti. İzleyici sıralarındaki alkışlar törenin sonlarına doğru yine tekrarlandı. Bunun üzerine, CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, ayağa kalkarak, Ekşi'ye, ''Seyircilerin oturduğu sıralardan alkışlanmaya devam edildiği'' uyarısında bulundu. Bu sözler üzerine bazı AK Parti'li milletvekilleri, İnce'ye, ''Yemin etmedin, konuşamazsın'' diye tepki gösterdiler. TBMM Geçici Başkanı Ekşi de birkaç defa uyarmasına rağmen alkışların sürdüğünü, daha fazla bir şey yapma imkanı olmadığını söyledi. Mehmet Haberal'ın adının okunmasının ardından CHP'li milletvekilleri yoğun bir şekilde alkışladı. İktidar partisi milletvekilleri ise bu alkışlara AK Parti Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan'ı yemin için kürsüye yürümesi sırasında ''bravo'' tezahüratları eşliğinde alkışlayarak karşılık verdi. CHP'li milletvekilleri, Toptan'ın andiçmesi sırasında Genel Kurul Salonundan ayrıldı. Yemin nedeniyle milletvekillerinin ailelerinin gelmesi, Meclis'in tarihi kalabalıklardan birisini yaşamasına neden oldu. Yoğunluk yaşanmaması için aileler, Genel Kurul'un izleyici bölümüne, il sırasına göre 3'erli gruplar halinde alındı. Adana-Eskişehir milletvekillerinin yakınları 15.00-18.00, Erzurum-Kırıkkale milletvekillerinin yakınları 18.00-21.30, Kırklareli-Zonguldak milletvekillerinin yakınları ise 21.30'dan sonra törenin bitimine kadar yemin törenini izledi. Ancak bu da yoğunluğun azalmasına yetmedi. Milletvekillerinin yemini devam ederken kulise çıkan AK Parti İstanbul Milletvekili Hakan Şükür'e yoğun ilgiyle karşılaştı. Meclis personeli ve milletvekili yakınları, Şükür ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı milletvekili yakınları da milletvekili yemin etmek için kürsüye çıktığında bu anı televizyondan fotoğrafladı. Önceki dönemlerde de milletvekili olan tecrübeli vekiller, yeni vekilleri tebrik etti ve onlara yardımcı oldu. Ancak yeni milletvekilleri Meclis'i henüz tanımadıkları için zaman zaman zorluklar da yaşadı. Geçici Başkan Oktay Ekşi'nin eşi, çocukları, geleni ve iki torunu, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in eşi Ebru Şimşek de töreni izleyenler arasındaydı. -''RENKLİ'' GİYİNEN KADINLAR- Milletvekilleri yemin için siyah takım elbise ve tayyörü tercih etti. Ancak sayıları az da olsa bazı kadın milletvekilleri renkli giyinmeyi tercih etti. MHP'li Meral Akşener, CHP'li Bihlun Tamaylıgil, AK Parti'li Tülay Babuşçu beyaz; AK Parti'li Nursuna Memecan ve Safiye Seymenoğlu kırmızı; AK Parti'li Halide İncekara ve CHP'li Gülsün Bilgehan ise yeşil ceket giydi. Genel Kurulda kavaslar yeni kıyafetleriyle görev yaptı. Kulislerde kayısı, kandil simidi ve lokum dağıtıldı.