Boykot çağrılarının ardından şirketler NRA ile ilişkisini kesiyor

ABD'deki en büyük silah lobisi olan National Rifle Association (Ulusal Silah Birliği, NRA) ile ilişkisi bulunan şirketlerden bazıları, boykot çağrıları üzerine NRA ile ilişkilerini kesmeye başladı.

Bu şirketler arasında NRA üyelerine indirim sunan Hertz, National, Avis, Budget ve Enterprise araç kiralama şirketleri de ilişkilerini kesen şirketler arasında yer aldı.

Florida'da 17 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından silahların daha sıkı denetlenmesi gerektiği yönünde çağrılar artmıştı.

Florida'nın Cumhuriyetçi valisi Rick Scott, silah sahibi olmak için gereken minimum yaşı 18'den 21'e çıkarma çağrısını desteklediğini açıkladı.

Saldırıdan önce Scott NRA'nın bir müttefiki olarak görülüyor ve silah sahibi olmaya yönelik herhangi bir zorlaştırıcı adıma karşı çıkıyordu. Fakat okul katliamından kurtulan öğrencilerin baskısı üzerine Scott da böyle bir adım atmak zorunda kaldı.

Saldırının ardından aktivistler NRA'ya baskı yapmak için NRA üyelerine indirim yapan veya başka faydalar sağlayan şirketleri hedef almaya başladı.

Sosyal medyada bu şirketlerin paylaşımlarına #BoycottNRA (NRA'yı boykot et) etiketiyle yorum yaparak onlara baskı uyguladılar.

Hedef alınan şirketler arasında kargo şirketi FedEx ve NRA'in televizyon programlarını yayınlayan Amazon da bulunuyor.

Perşembe günü First National Bank of Omaha, "tüketicilerden gelen geribildirimler nedeniyle" NRA markalı kredi kartlarını yenilemeyeceklerini duyurdu.

Alamo, Enterprise ve National araç kiralama şirketlerinin sahibi olan Enterprise Holdings de 26 Mart'tan itibaren NRA üyelerine verilen indirimlerin sonlanacağını duyurdu.

Şirket bu adımı neden attığını açıklamazken Twitter'daki paylaşımlarında "hiçbir örgüte karşı siyasi bir tutum almadıklarını" belirtti.

Cuma günü NRA ile ilişkilerini kesen şirketler arasında MetLife sigorta, Avis Budget araç kiralama ve Symantec grubu gibi şirketler yer aldı.

Öte yandan NRA ile ilişkilerini kesmeyen şirketler de oldu. Bunların arasında NRA'nın her yıl Dallas'taki yıllık toplantısına giden üyelerine indirimli bilet satan Delta ve United havayolları da var.

NRA boykotun etkisiyle ilgili sorulara yanıt vermedi.

Örgüt kendisini savunurken Twitter'daki paylaşımlarında, okul katliamına üzülenlerin kendilerine değil saldırganı engelleyemeyen kolluk kuvvetlerine odaklanması gerektiğini söyledi.

Perşembe günü bir açıklama yapan NRA yöneticisi Wayne LaPierre, "oportünistlerin" 14 Şubat'taki saldırıyı silahlanma hakkına bir saldırı amacıyla kullandığını belirtti ve ekledi:

"NRA'dan nefret ediyorlar. Bireysel özgürlüklerden nefret ediyorlar."

Daha önce NRA'yı hedef alan kampanyaların etkisi sınırlı olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise NRA'yı savunan bir paylaşımda bulundu.

Trump "NRA'da çok çalışan insanlar Müthiş İnsanlar ve Büyük Amerikan vatanseverleri. Ülkemizi çok seviyorlar ve doğru şeyi yapacaklar. AMERİKAYI TEKRAR YÜCELTELİM!" diye yazdı.