Boyko, Dinamo Kiev'e transfer oldu

Beşiktaş'ta bekleneni veremeyen ve geçtiğimiz sezonu Dinamo Kiev'de kiralık olarak geçiren Denys Boyko, Ukrayna ekibi ile 5 yıllık sözleşme imzaldı.

Dinamo Kiev'den yapılan açıklamaya göre Boyko için bonservis bedeli ödenmedi.

Beşiktaş, Denys Boyko'yu Ocak 2016'da Dnipro'dan 3 milyon 300 bin Euro karşılığında transfer etmişti. Ukraynalı kaleci, 2016/2017 sezonunu Malaga'da, 2017/2018 sezonunu ise Dinamo Kiev'de kiralık olarak geçirmişti.

Boyko, Beşiktaş'ta 3'ü Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere 5 maçta forma giydi.