Boydak'ların yargılandığı FETÖ davası ikinci gününde

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, Boydak Holding eski yöneticileri Hacı, Şükrü, Mustafa ve Memduh Boydak\'ın da yargılandığı, 68 sanıklı Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası, ikinci gününde devam etti.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dün tanık ifadeleri ile başlayan FETÖ/PDY davası bugün sanıkların savunmaları ile başladı. Sanık işadamı Halit Gazezoğlu duruşmada yaptığı savunmada, \"Bu davada mağduriyetler yaşıyoruz. En mağdur olduğum durumlardan biri de benim dışımda 2 kardeşim daha tutuklu. Kardeşlerimden birisinin ağır hasta olduğunu öğrendim. Kardeşlerimin hiçbir suçu yoktur. Ben kendi tahliyemi istemiyorum ama keşke hiç olmazsa hasta olan kardeşim serbest bırakılsaydı\" ifadelerini kullandı.

Tutuklu işadamı ve GESİAD Kayseri eski Şube Başkanı Hamdi Kınaş ise yaptığı savunmada, \"Benim tutuklanmama sebep olan yurtdışına para gönderilmesi olayıydı. Dün tanık Nuh Elmacıoğlu Amerika\'ya oğlunun okuluna para yolladığını anlattı. Ben de kendisi gibi çocuğumun okuluna para yolladım. O okula bağış yaptım. Ayrıca bu okula devletin en üst kademesindeki insanların gittiği belirtildi. Bu durum ortaya çıktığı için artık tutuklanmama dair bir neden kalmamıştır. 640 gündür tutukluyum. Çok ciddi mağduriyetler yaşıyorum. Tutukluluğum sona erdirilerek, tahliyemi istiyorum\" diye konuştu.

Tutuklu sanık Kayseri Ticaret Odası eski Meclis Başkanı Mehmet Filiz de \"14 aydır tutukluyum. Kaçma gibi bir düşüncem yok. Tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Tutuklu işadamı Necmi Somtaş ise 28 yıldır esnaflık yaptığını belirterek, \"Benim terör örgütüne mensup insanlarla bir ilişkim olmadı. Benim aleyhime olan beyanların tamamı yalandır. İddiaları ortaya atanları ispata davet ediyorum. Kılıçaslan Vakfı\'nın yönetiminde bulunmam nedeniyle tutuklu bulunuyorum. Bundan sonra inşallah sizlere kendimi anlatıp çıkacağım. Bu vakıfta benden başka tutuklu yok. Adli kontrol şartıyla da olsa serbest bırakılmak istiyorum\" diye konuştu.

Tutuklu sanık mali müşavir Mehmet Fındık savunma yapmadan önce, mahkeme başkanı, Fındık\'ın kullandığı telefonda ByLock programı çıktığını belirtti. Fındık ise \"ByLock programını ben kullanmadım ve indirmedim. Ev telefonumuz wi-fi\'ye açık olduğu için başka birisi indirmiş olabilir. Hakkımda gizli tanık ifadeleri var. Bülent Sönmez, Ayaz kod adıyla karşıma çıkarıldı. Kendisi eski çalışanım olur. Gizli tanıklığı kalmamıştır. Bu tanıklarla yüzleşmeye hazırım. 16 aydır tutukluyum. Delilleri karartacak bir durum yok. Tahliyemi istiyorum\" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Fındık\'ın savunmasının ardından duruşmaya ara verdi.