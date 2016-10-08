Boydak kardeşler, annelerinin cenazesine kelepçeli getirildi

Kayseri’de dün yaşamını yitiren Hacı, Mustafa, Memduh ve Bekir Boydak kardeşlerin annesi Huriye Boydak, Kayseri merkez Camikebir Camisinde kılınan namazın ardından Asri mezarlıktaki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Kayseri Sanayi Odası ve HES Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak’ın yanı sıra, halen Ankara Sincan Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak, eski CEO’su Memduh Boydak ve eski Yönetim Kurulu üyesi Bekir Boydak, Adalet Bakanlığı’ndan alınan özel izinle katıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre; oğulları Hacı, Memduh ve Bekir’in tutuklanmasının ardından bir süre önce rahatsızlanarak hastanede tedaviye alınan anne Huriye Boydak, dün sabah yaşamını yitirdi. Boydak ailesinin başvurusu üzerine Ankara’da tutuklu bulunan Boydak kardeşler alınan özel izinle, jandarma ve infaz koruma memurları nezaretinde cezaevi aracıyla bu sabah Kayseri’ye gelerek, önce hastane morgundaki annelerini son kez gördükten sonra, Alpaslan mahallesindeki eve geçtiler. Boydak kardeşler burada önlem alan jandarmalar tarafından birinci derece akrabalarının dışında kimseyle görüştürülmedi.



Melikgazi İlçesi Camikebir’deki cenaze namazına ilk olarak Mustafa Boydak geldi. Cami avlusunda taziyeleri kabul eden Mustafa Boydak’ın gözyaşlarını tutamadığı ve sık sık annesinin tabutunun başına gelerek dua ettiği görüldü.



Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde camiye çıkan yollar trafik ekipleri tarafından kapatıldı. Emniyet müdürlüğü geçici mosebe aracınında sürekli tarama yaptığı cami avlusunda ve civarında çok sayıda sivil polis ve jandarma görev yaptı. İkindi namazının okunmasının ardından, cenaze namazında cemaatin saf tuttuğu sırada cezaevi aracından kelepçeli olarak indirilen Hacı, Memduh ve Bekir Boydak ile Nevşehir’de tutuklu bulunan yeğenleri İlyas ve Murat Boydak alkışlar arasında annelerinin tabutu önünde saf tuttu.

"Kelepçeleri açın" tepkisi

Bu sırada cemaatten bazıları, Boydak kardeşlerin ellerindeki kelepçelerin bir an önce çözülmesi için jandarmalara ”Kelepçeleri açın” diye bağırdı. Bazı vatandaşların da ”Asıl FETÖ’cüler mecliste” diye bağırdığı duyuldu. Müftü Şahin Güven, cenaze namazı öncesi ”Bugün burada bir annemize son görevimizi yapmak için toplandık. Dinimiz gereği sukunet içinde gereğini yapın. Alkışlama, protesto benzeri şeyler olmasın. Allah rızası için bir mümine dinimiz gereği yapılması gerekeni yapıp, namazımızı huşu içinde kılacağız” diyerek cemaati sakinleştirdi. Cenaze namazı sırasında tutukluların kelepçeleri çıkarıldı.



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri’deki odalar, bankalar, OSB’lerin 100’ün üzerinde çelenk gönderdikleri cenaze töreni sonrası, 'FETÖ/PYD' soruşturmasından dolayı Ankara ve Nevşehir cezaevlerinde bulunan Boydak kardeşler ve 2 yeğenleri, anne Huriye Boydak’ın Asri mezarlık 1’inci kapıdaki mezara defin törenine katıldıktan sonra, taziyeleri kabul ettiler.