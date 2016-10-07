"Boydak ismini koruyacağız, gündemimizde satış veya tasfiye yok"

18 Ağustos'ta kayyum ataması kararı verilen, daha sonra TMSF'ye devredilen ve 26 Eylül 2016 tarihinde yeni yönetim oluşturulan Boydak Holding'in yeni Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Güzelgüder ile yeni CEO Ertunç Laçiner, basın toplantısı düzenledi. Güzelgüder, "Gündemimizde isim değişikliği, satış veya tasfiye yok. Bunu TMSF belirler" diye konuştu.

DHA'da yer alan habere göre, Güzelgüder, şunları söyledi:

"Sizlerin de yakından takip ettiği gibi 18/08/2016 tarihli Kayseri SulhCeza Mahkemesi kararıyla kayyum ataması kararı verilmiş olan holdinge 01 Eylül 2016 tarihinde OHAL nedeniyle yayınlanan 674 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 19’uncu maddesi gereğince görev yapan Kayyum yetkileri TMSF’ye geçmiş ve TMSF tarafından 26 Eylül 2016 tarihi itibariyle yeni yönetim oluşturulmuştur. Bu bağlamda Boydak Holding yönetim kurulu başkanı olarak ben görev yapacağım. Diğer yönetim kurulu üyeleri ise Serkan Ertürk, Taner Yalçın, Yılmaz Güney, Vahdettin Ertaş ile ilk kayyum atamasında yer alan Ramazan Aslan ve Ramazan Erikli olmuştur."

Güzelgüder, şirketin mevcut durumuna dair şunları söyledi:

"Holding mevcut durumu itibariyle 7 farklı sektörde 34 şirketiyle faaliyetlerine devam etmektedir. Her bir kurum kendi sektöründe lider pozisyonda olup, 6 şirketimiz ise İSO 500’de yer almaktadır. Yaklaşık direkt olarak 12 bin çalışana istihdam oluşturan grup direkt olarak 35 bin kişiye istihdam oluşturmaktadır. Holdingin toplam cirosunun yaklaşık yüzde 70-75’i mobilya faaliyetlerinden sağlanmaktadır. Şu anda Avrupa mobilya sektörü verileri incelendiğinde de Avrupa’nın en büyük entegre mobilya tesislerine sahip bir kurumdur. Bu bağlamda bizim önceliğimiz kamuya mal olmuş bu değerleri korumak ve daha da geliştirmek olacaktır. Bunun için geldiğimiz günden beri her türlü aksiyonları aldık ve almaya da devam edeceğiz."

"Markanın algısı oldukça güçlü "

Yaşanan sürece rağmen, yıl sonunda saptanan hedeflere ufak sapmalarla ulaşabileceklerini kaydeden Güzelgüder, "Markaların algısı oldukça güçlü ve bütün markalarımız tüketiciler tarafından sevilmekte ve sahip çıkılmaktadır. Nitekim Türkiyeitibar atölyesi tarafından yapılan çalışma sonucunda 2016 yılı Türkiye’nin en itibarlı mobilya markası bünyemizde 59 yıllık köklü geçmişi olan İstikbal markası olmuştur. Bu sonuçlar elimizdeki mali veriler bize grubun süreçten zarar görmediğini ve gelecek dönemde de faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğini göstermektedir. Bizim temel gayemiz Boydak Holding ve bağlı şirketlerin faaliyetlerinin eskiden olduğu gibi bütün iş ortakları ve paydaşları ile birlikte herhangi bir kesintiye uğramadan devam ettirmek olacaktır. Tüm şirket çalışanları her zamanki gibi görevlerinin başında olacaktır. Son günlerde Holding ile ilgili basında yer alan haberler tam anlamıyla gerçeği yansıtmamaktadır. Bahsettiğim gibi önceliğimiz grubun sürdürülebilir yapısını daha da güçlendirmek bölge ve en önemlisi ülke ekonomisine değer oluşturmak olacaktır. Biz işlerimizin aksamaması için işlerimize odaklanmak ve yönetimi güçlendirmek için yeni CEO ataması gerçekleştirdik. Grubun faaliyet alanlarını göz önüne alarak geçmişte başarılı projelere imza atan genç, dinamik bir arkadaşımızı Sayın Ertunç Laçinel’i Holding’in CEO’su yaptık. Ben bu büyük kurumun faaliyetlerinin devamı için oluşturulan yeni yönetimin gruba, çalışanlara, tedarikçilere ve iş ortaklarına hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Boydak Holding'in TMSF'ye devredilen en parlak şirket olduğunun altını çizen Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Güzelgüder, "Gündemimizde isim değişikliği, satış veya tasfiye yok. Bunu TMSF belirler" diye konuştu.

Boydak Holding'in yeni CEO'su Ertunç Laçinel ise "Yeni yönetimin Boydak Holding ve grup şirketlerinin mevcut faaliyetlerinin artırılması ve sürdürülebilir yapının devam etmesi yönündeki anlayışı çerçevesinde 06 Ekim 2016 tarihi ile Boydak Holding CEO’su olarak atanmış bulunmaktayım. Birkaç gündür Kayseri’de bulunuyorum ve burada bulunduğum süre zarfında ana hatlarıyla Holding’in genel yapısını inceledim. 18 Ağustos itibariyle kamu otoritesi tarafından görevlendirilen yönetimin bu güne kadar ortaya koyduğu yönetim anlayışı ile genel kayyum algısı dışına çıkarak faaliyetlerin aksamaması için her türlü fedakarlığı göstermiş, üstün bir performans ile mevcut geçiş dönemi içindeki süreci çözüm odaklı yaklaşımlarıyla çalışanlara, bayilere, iş ortaklarına, tedarikçilere ve tüm paydaşlara güven telkin eden ve rahatlatıcı çözümler ortaya koymuştur. Bu kısa sürede bu denli önemli çalışmaları görmekten büyük memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek isterim. Bu bağlamda kayyum heyetine sizlerin huzurunda teşekkür etmek isterim. Bundan sonraki süreçte de kayyum heyeti ile iş birliği içinde Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirileceğine inancım tamdır" diye konuştu.