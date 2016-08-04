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Boydak Holding patronlarından Hacı Boydak da gözaltına alındı

Hacı Boydak hakkında FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı'ndaki faaliyetleri nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı

04 Ağustos 2016 14:02

Boydak Holding eski CEO'su Hacı Boydak Kayseri'de gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, bir süre önce İstanbul’ daki bir hastanede mide ameliyatı geçiren Hacı Boydak hakkında, FETÖ soruşturması kapsamında kapatılan Boydak Eğitim ve Kültür Vakfı'ndaki faaliyetleri nedeniyle yakalama kararı çıkarıldı.

Hastaneden taburcu edilerek Kayseri'ye gelen Hacı Boydak, KOM ekiplerince bu sabah gözaltına alındı. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden Şükrü, Bekir ve İlyas Boydak tutuklanmıştı. Hacı Boydak'ın işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı bildirildi
 

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