Boydak Ailesi'ne yönelik 'FETÖ' operasyonunda karar: 1 kişi tutuklandı, 3 kişi serbest bırakıldı

Kayseri'de yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 4 gün önce gözaltına alınan Sami Boydak, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yusuf, Mehmet Emin ve İbrahim Boydak ise adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı. Boydaklar, Fethullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya destek olmak amacıyla hesap açıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından mallarına el konulan Boydak ailesinden geçen perşembe günü gözaltına alınan Boydak ailesinden 4 kişinin sorgulama işlemi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) tamamlandı. Mehmet Emin, Yusuf, İbrahim ve Sami Boydak kelepçeli olarak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Şüphelilerin yapılan sağlık muayenelerinin ardından adliyeye gönderildi. 8 saat süren ifadelerin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme Sami Boydak'ın tutuklanmasına Mehmet Emin, Yusuf ve İbrahim Boydak'ın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Gözaltına alınanlardan Merve, Sema ve Ayşe Boydak, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca (MASAK), şüphelilerin 17- 25 Aralık sürecinde, örgüt lideri Fethullah Gülen’in çağrısıyla Asya Katılım Bankası’nın likiditesini iyileştirmek amacıyla para yatırdığının ya da hesap açtırdığının belirlendiği öne sürüldü.