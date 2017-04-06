Boyama kitabından Hitler çıktı, yayınevi ve kitabevi özür diledi

Çocuklara yönelik boyama kitaplarında Adolf Hitler'in resimlerinin olduğunun ortaya çıkması üzerine kitabın Belçikalı yayınevi ve kitabı satan Hollandalı kitabevi özür diledi.

Kitapta boşlukları boyayınca, Hitler'in kolunda gamalı haç ile Nazi selamı verirken resmi oluşuyor.

Kruidvat adlı kitabevi zincirinin yetkilileri, olay nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ve fark eder etmez ürünün toplandığını açıkladı.

Yarım gün raflarda kalan kitaptan onlarca kopyanın satıldığı belirtildi.

Kitabı basan Belçikalı yayınevi Trifora da bu hata nedeniyle pişman.

Hindistan'da üretilen kitapta neden Hitler resminin yer aldığı ise netleşmedi.

Trifora sözcüsü yerel basına yaptığı açıklamada "Kitabı hazırlayan kişinin ünlülerin fotoğraflarını yapmak isterken araya Adolf Hitler'i de eklediğinden şüpheleniyorum. Belki de kim olduğunu bile bilmiyordu" ifadelerini kullandı.

Kitapta Hitler'in yanı sıra Nelson Mandela, Albert Einstein ve Abraham Lincoln gibi figürler bulunuyor.

Yayınevi sözcüsü, kitapların çevirilerini kontrol ettiklerini fakat resimlerini kontrol etmediklerini, hatanın da bu yüzden gözden kaçtığını açıkladı.

Kitabevi ve yayınevi, kitapta Hitler'in bulunduğunu yalnızca veliler sosyal medyada konuyu duyurmaya başladığında fark etti.

Kruidvat, kitabı satın alan tüm müşterilerine geri ödeme yapacağını duyurdu.