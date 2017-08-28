Boyalı saldırının yapıldığı Atatürk anıtına çiçek bıraktılar

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Rumeli Sanayici ve İşadamları Derneği (ERİAD) üyeleri, sprey boyalı saldırının yapıldığı Atatürk anıtı önüne çiçek bıraktı. Anıt kaidesindeki boyanan yazının yerine yenisi konuldu. Yeni yazıda \'Ayet\' kelimesi çıkarılarak Atatürk\'ün orijinal sözlerinde yer alan \'Nass-ı Kat\'ı\' kelimesi konuldu.

Önceki gün meydana gelen olayda, 50 yaşındaki Osman M., Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önündeki Atatürk anıtı kaidesindeki \'Manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir doğma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım Bilim ve Akıldır\' yazısına yeşil sprey boya sıkıp çarpı işareti yaptı. Gözaltına alınan Osman M., dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

ERİAD üyeleri, boyalı saldırının yapıldığı Atatürk anıtı önüne çiçek bıraktı. Üyeler, Atatürk\'ün düşüncelerinin ve kurduğu cumhuriyetin toplumsal barışın ve hoşgörünün güvencesi olduğunu belirterek bu düşüncelere karşı gerçekleşen hain saldırıları kınadıklarını söyledi.

Boyalı saldırının yapıldığı Atatürk anıtı kaidesindeki yazının yerine belediye tarafından yenisi konuldu. Yazıda \'Ayet\' kelimesinin çıkartılarak yerine \'Nass-ı Kat\'ı kelimesinin konulması dikkat çekti. Ayet anlamına gelen Nass-ı Kat\'ı kelimesinin Atatürk\'ün orijinal sözlerinde yer aldığı belirtildi. Yeni yazıda Atatürk\'ün \"Ben manevi miras olarak hiçbir Nass-ı Kat\'ı, hiçbir dogma, hiçbir kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım Bilim ve Akıldır\" sözleri yer aldı.



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