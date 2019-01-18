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Boyalı Dağı'nda mahsur kalan 4 kişi askeri helikopterle kurtarıldı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kütahya Boyalı Dağı'nda yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı

18 Ocak 2019 16:23

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Kütahya Boyalı Dağı\'nda yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 kişinin kurtarılması anına ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, kurtarma anının görüntüleri, \"Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren dört vatandaşımız Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi\" notuyla paylaşıldı.

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