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Boyacıyı 200 liralık yemek borcu için öldürüp, evi ateşe vermişler(2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI  Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde  200 lira yemek borcu olduğu iddiasıya Salih Koçak'ı, bıçaklayıp, delil bırakmamak için evi ateşe veren Gökhan Bekleviç ve Ömer Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

10 Mayıs 2018 20:12

2 KİŞİ TUTUKLANDI 
Aksaray\'ın Ağaçören ilçesinde  200 lira yemek borcu olduğu iddiasıya Salih Koçak\'ı, bıçaklayıp, delil bırakmamak için evi ateşe veren Gökhan Bekleviç ve Ömer Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 

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KİŞİ TUTUKLANDI  Aksaray AğaçörenSalih KoçakGökhan BekleviçBulut

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