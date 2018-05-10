Boyacıyı 200 liralık yemek borcu için öldürüp, evi ateşe vermişler(2)
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde 200 lira yemek borcu olduğu iddiasıya Salih Koçak'ı, bıçaklayıp, delil bırakmamak için evi ateşe veren Gökhan Bekleviç ve Ömer Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
10 Mayıs 2018 20:12
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Aksaray\'ın Ağaçören ilçesinde 200 lira yemek borcu olduğu iddiasıya Salih Koçak\'ı, bıçaklayıp, delil bırakmamak için evi ateşe veren Gökhan Bekleviç ve Ömer Bulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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