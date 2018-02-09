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Yaşam

Boya kokusundan etkilenen 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi

09 Şubat 2018 23:51

Kocaeli Derince’deki Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bodrum katı gece boyandı. Sabah okula gelen öğrencilerden 8'i, boya ve tiner kokusundan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Öğrenciler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Derince Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Seka Çocuk Dostları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bodrum katı gece boyandı. Sabah okula gelen öğrenciler, boya ve tiner kokusundan etkilendi. Mide bulantısı ve baş dönmesi şikâyetleri görülen 8 öğrenci, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrenciler serum tedavisinin ardından taburcu edildi.

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