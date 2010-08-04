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Yaşam

Boy polemiği mizah dergilerinde

Penguen ve Leman bu hafta kapağına Arınç ve Kılıçdaroğlu arasında geçen 'boy polemiği'ni taşıdı.

04 Ağustos 2010 03:00



T24- Mizah dergileri Penguen ve Leman bu hafta kapağına Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçen 'boy polemiği'ni taşıdı. 

Bülent Arınç katıldığı bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken “Ya, şu kadar boyuyla bir şeyler söylüyor” demiş, Kılıçdaroğlu ise Arınç’ı Leman ve Penguen dergisine havale ettiğini söylemişti.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun boy polemiği sonrasında Bülent Arınç’ı havale ettiği Leman ve Penguen dergileri yeni sayılarında konuyu kapaklarına taşıdı.

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