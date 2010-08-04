Boy polemiği mizah dergilerinde







T24-

Bülent Arınç katıldığı bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştirirken “Ya, şu kadar boyuyla bir şeyler söylüyor” demiş, Kılıçdaroğlu ise Arınç’ı Leman ve Penguen dergisine havale ettiğini söylemişti.Kemal Kılıçdaroğlu’nun boy polemiği sonrasında Bülent Arınç’ı havale ettiği Leman ve Penguen dergileri yeni sayılarında konuyu kapaklarına taşıdı.