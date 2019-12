-BOY GEORGE YARIN İSTANBUL'DA KONSER VERECEK İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - Pop müziğin dünyaca ünlü ismi Boy George, yarın 360 İstanbul'da unutulmaz bir konser verecek. 1980'li yılların efsanevi ismi İngiliz pop müzik sanatçısı George, 30'u aşan albüm sayısı ve sıra dışı kişiliğiyle hala isminden söz ettiriyor. Bir dönem şarkıları dillerden düşmeyen, gençlerin odalarının duvarlarını posterleriyle süslediği Boy George, dünyaca ünlü DJ, Marc Vedo ile gerçekleştireceği özel performansla İstanbullulara uzun süre akıllardan çıkmayacak bir gece yaşatacak. İtalyan davulcu Aldo Romano, yıllardır beğenilerek dinlenen caz eserleri, yarın Salon İKSV'de müzikseverlerle paylaşacak. Yaklaşık 50 yıldır müzikle iç içe olan Romano, kişisel müzik çalışmalarının yanı sıra birlikte çalıştığı gruplarla da tanınıyor. Caz müziğe getirdiği kendine özgü yeniliklerle beğeni toplayan Romano, iki akşam arka arkaya vereceği konserlerle dinleyicileriyle buluşacak. Dijital folk müziğin genç grubu Oi Va Voi, yarın Babylon'da sahne alacak. İngiliz 6 genç müzisyenden oluşan Oi Va Voi, soul, ska, trip hop, drum'n bass ve Balkan ritimlerini bir araya getirerek oluşturdukları farklı kompozisyonlarıyla dinleyicilerini, çingene müziğinin hareketli dünyasına götürecek. Piyanist Alev Lenz, 22 Ocakta Borusan Müzik Evi'nde sahneye çıkacak. Müzik yaşantısına Londra'da devam eden başarılı piyanist, vereceği konserde dijital ortamda yayınladığı son albümü ''Alte Schönhauser''den parçalarını, İstanbullu müzikseverlere sunacak. Dünyaca ünlü UB40 grubunun efsanevi solisti Ali Campell ve grubu, 22 Ocakta Matine216'da bir konser verecek. Yayınlanmış 26 albümü ve milyonlarca hayranı bulunan UB40 grubunun başarılı solisti Campell, eşsiz şarkılarını, grubu ile yıllar sonra yeniden seslendirerek, İstanbullu hayranlarının karşısına çıkacak. ''Red Red Wine'', ''Can't Help Falling İn Love'', ''Don't Break My Heart'' isimli hafızalara kazınan parçalarıyla tanınan Campell, reggae altyapısındaki parçalarla konsere gelenlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Happy People, ''Morning Jazz Sessions'' etkinlikleri kapsamında, 23 Ocakta Tamirane'de sahne alacak. Çağıl Kaya, Tamer Temel ve Yalım Akın tarafından 2009 yılında kurulan Happy People, başarıyla kullandığı caz ritmini, Michael Jackson'dan Kenny Garret'a kadar uzanan repertuvarı ile zenginleştirerek dinleyicilere sunacak. Üçlüye konser sırasında, bas gitarda Gökhan Cebecioğlu, klavyede Semih Önyer ve davulda Cengiz Tural eşlik edecek. Türkçe rock müziğin değişmez grubu Bulutsuzluk Özlemi, 25 Ocak tarihinde Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde konser verecek. Nejat Yavaşoğulları, Sina Koloğlu, Sunay Özgür, Deniz Demiröz ve Gencay Kıymaz'dan oluşan grup, Türkçe rock müziğe getirdiği özgün yaklaşımla, geride bıraktıkları 20 yılda eskimeyen parçalarıyla müzikseverlerin karşısına çıkacak. Keman vitüozü Jorge Jimenez, 27 Ocakta Akbank Sanat'ta gerçekleştireceği konserle klasik müzik meraklılarına unutulmaz bir performans sergileyecek. Dünyanın birçok ülkesinden hem solo hem de orkestralarla birlikte sahne alan Jimenez, vereceği konserde, ünlü bestekarlar Heinrich İgnaz Franz Biber, Georg Phillip Telemann ve Johann Sebastian Bach'ın eserlerini İstanbullular için icra edecek. -SAHNE SANATLARI- Ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in unutulmaz tiyatro eseri Romeo Ve Juliet, yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde sahnelenecek. Kemal Başar'ın sahneye koyduğu oyunda iki düşman ailenin kavgaları arasında birbirine aşık olan iki gencin aşkı dramatik bir şekilde ele alınıyor. Levend Yılmaz, Hikmet Körmükçü, Selçuk Soğukçay, Müge Akyamaç ve Mert Turak'ın baş rollerinde oynadığı oyun, geniş oyuncu kadrosuyla 23 Ocak tarihine kadar aynı sahnede, tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Tiyatro Yansıma'nın yeni oyunu ''Lacivert Gölgeli Adamlar'', yarın Öykü Sahne'de perdelerini açacak. Erkay Yavuz'un yönetip, Erkay Yavuz ve Alp Tuğhan Taş'ın canlandırdığı oyunda, bütün varlığını hırsızlara kaptıran bir adamın intihar etmek üzereyken evine giren genç bir hırsızı yakalaması üzerine yaşadığı iç hesaplaşma anlatılacak. Aynı gün sahnelenecek olan ''Bekleme Salonu'', Tolga Yeter'in yönetiminde Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde izlenebilecek. Yiğit Sertdemir'in kaleme aldığı Bekleme Salonu'nda, bir firmanın işe alım için yaptığı mülakatlarda sona kalan 3 kişinin, kilitli kaldıkları odada başlarından geçen olaylar anlatılacak. Oyunda, Cengiz Tangör, Ertuğrul Postoğlu ve Zeynep Özyağcılar görev alacak. Çağdaş Türk edebiyatının usta ismi Murathan Mungan'ın kaleme aldığı ''Dört Kişilik Bahçe'', aynı gün Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Eski bir konakta yaşayan 3 kadın ve eski bir paşanın, etrafında, yoğun iç hesaplaşmalarla kaybolan İstanbul'un anlatıldığı oyunda, Ayşe Kökçü, Sevil Akı, Metin Çoban ve Esin Umulu sahne alacak. Ersin Umulu'nun aynı zamanda yönetmenliğini üstlendiği oyun, ay sonuna kadar aynı sahnede izlenebilecek. Sertaç Ayvaz'ın yazıp yönettiği ''Aşkın Telifi'', 22 Ocakta Öykü Sahne'de perdelerini açacak. Bir yazarın, ünlü bir kadın oyuncuyu projesine dahil etmesiyle, kötü giden hayatını düzeltebileceğine olan inancının ve bu durumdan rahatsız olan eşinin planlarının anlatıldığı oyunu, Ayça Akdoğan ve Ali Kakkaç canlandıracak. Fethiye Çetin'in başarılı eseri ''Anneannem'', Celal Mordeniz'in yönetiminde 22 Ocakta, İTÜ Maçka Kampüsü, İşletme Fakültesi Tiyatro Salonu'nda tiyatroseverleri ağırlayacak. İçerisinde birkaç kuşağa ait kültürlerin, tüm fertleriyle birlikte yok edilişinin insan üzerindeki etkisinin dramatik bir dille anlatıldığı oyunda, Merve Tanrıöver tek kişilik bir performans sergileyecek. Ali Önel'in tiyatro oyununa uyarladığı Ahmet Önel'in eseri ''Aklı Havada'', 23 Ocakta Müşfik Kenter Sahnesi'nde izleyicileriyle buluşacak. Farklı sahne tasarımıyla görsel bir şova dönüşen oyunda, özgür düşüncenin baskıya maruz kaldığı İstanbul, uçma hayali ile dolu bir adamın gözünden anlatılacak. Oyunda, Alican Yücesoy, Ali Rıza Kubilay, Beyti Engin, Ali Aziz Çölok, Dilara Yalçın, Çetin Etili ve Tugay Mercan gibi birçok oyuncu performans sergileyecek. Kumbaracı50, 26 Ocakta Maral Cerenoğlu'nun yönettiği ''Aptal, Sıradan ve Suçlu'' isimli oyuna ev sahipliği yapacak. Adı mutfakla birlikte anılan kadınların bu dar mekanı bir eğlence aracına çevirmelerinin anlatıldığı oyundaki karakterleri Elif Ürse, Yelda Baskın ve Gülce Uğurlu canlandıracak. Bu sıra dışı komediyi izlemeye gelenler, oyunun ardından Alaylı Kafe'de oyuncularla sohbet edebilme fırsatı bulacaklar. Aynı sahne, 27 Ocakta, Serbest Bölge Tiyatro Topluluğunun yeni oyunu ''Çatı''yı tiyatroseverlerle buluşturacak. Görkem Şarkan'ın kaleme alıp yönettiği oyunda, aynı yerde yaşayan 5 kişinin farkında olmadan yaşamın anlamını sorgularken toplumsal ahlak anlayışları ile olan ilişkileri anlatılacak. Aytek Önal, Funda Eryiğit, Görkem Şarkan, Güven Murat Akpınar ve Taner Ölmez'in rol aldığı oyuna 15 yaşın altındaki izleyiciler giremeyecek.