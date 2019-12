-BOY GEORGE, İSTANBUL'A GELİYOR İSTANBUL (A.A) - 11.01.2011 - İngiliz şarkıcı Boy George, 21 Ocakta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 360istanbul'un, ''Flashback'' serisiyle bir efsaneye daha ev sahipliği yapacağı belirtilerek, Boy George'un, ünlü DJ Marc Vedo eşliğindeki DJ performansı için 21 Ocak Cuma gecesi sahne alacağı kaydedildi. Açıklamada, DJ kariyerine 70'li yıllarda başlayan Boy George'un, Acid House ve Chicago tarzı tonlarla harmanladığı setleriyle o günden bu yana büyük başarılar elde ettiği vurgulandı. Dünyanın farklı yerlerine uzanan turneleriyle başarı listesini her geçen gün uzatan George'un, dünyanın en önemli kulüplerinde çaldığı belirtildi. Boy George'un, ''Generations of Love'' ve ''When Will You Learn'' gibi parçaları dışında Ministry of Sound, Sony, GU Music, Virgin, Polystar, Hed Kandi, Universal, Subliminal, EMI, Fantazia gibi prestijli firmalardan yayımlanan parçaların da yapımcılığını üstlendiği, Erick Morillo, Jeremy Healy, Deep Dish, Rui Da Silva, Afrika Bambaataa, Hi-Gate, Adamski ve Faithless gibi dans müziğinin en önemli isimleriyle ortak çalışmalara imza attığı bildirildi.