Boupendza, Krasnodar'a transfer oldu

Sezonun devre arasında Süper Lig ekiplerinin de almak istediği Aaron Boupendza Rusya Ligi'ne gidiyor. Hatayspor'un isteğini kabul eden Krasnodar yöneticileri, golcü futbolcuyu renklerine bağlayacak.



Hatay'da bulunan Rusya Temsilcisinin yöneticileri, Atakaş Hatayspor'un isteğini kabul etti ve golcü futbolcunun transferi gerçekleşti. İlk teklif olarak 8.5 milyon euro önerilen rakamın daha sonra revize edildiği ve tarafların el sıkıştığı belirtildi.

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, transferle ilgili olarak "Boupendza'yı 8M€'ya Krasnodar'a sattık. Futbolcunun bir sonraki satışından da %20 pay alacağız. Krasnodar, Dinamo Kiev, Dinamo Moskova, İtalya'dan 1 takım ve İngiltere'den 2 takım oyuncumuzu takip ediyordu" dedi.



Yapılan anlaşmaya göre:



-Bonservis bedeli olarak 8 milyon euro ödenecek,



-Bir sonraki satıştan Hatayspor %20 daha alacak,



-Boupendza sezonu Hatayspor'da tamamlayıp Haziran ayında Krasnodar'a geçecek.