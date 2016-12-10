Boubacar Diabang'a AVM'de saldırı!

Yeni Malatyaspor takımın yıldız ismi Dialiba Diabang ailesiyle gittiği bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradı.

hürriyet'in haberine göre; bu sezon forma giydiği 12 maçta 9 gol atarak takımı sırtlayan Senegalli yıldıza, takımın son 3 maçı kazanamaması nedeniyle tepki gösteren üç taraftarın fiili müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Esnaf ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlardan kurtulan Dialiba, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Malatya taraftarını çok seviyorum. Çok iyi insanlar. Ancak bana bunu yapanların futbolla alakası yoktur. Takımımız liderken böyle bir olayla karşılaşmak beni ve ailemi üzdü. Umarım bir daha yaşanmaz."