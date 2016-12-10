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Spor

Boubacar Diabang'a AVM'de saldırı!

1. Lig lideri Yeni Malatyaspor'un Senegalli futbolcusu Boubacar Diabang, böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını umut ettiğini söyldi

10 Aralık 2016 14:07

Yeni Malatyaspor takımın yıldız ismi Dialiba Diabang ailesiyle gittiği bir alışveriş merkezinde saldırıya uğradı.

hürriyet'in haberine göre; bu sezon forma giydiği 12 maçta 9 gol atarak takımı sırtlayan Senegalli yıldıza, takımın son 3 maçı kazanamaması nedeniyle tepki gösteren üç taraftarın fiili müdahalede bulunduğu öğrenildi.

Esnaf ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle saldırganlardan kurtulan Dialiba, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı: "Malatya taraftarını çok seviyorum. Çok iyi insanlar. Ancak bana bunu yapanların futbolla alakası yoktur. Takımımız liderken böyle bir olayla karşılaşmak beni ve ailemi üzdü. Umarım bir daha yaşanmaz."

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Boubacar DialibaYeni Malatyasporsaldırı

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