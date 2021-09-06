Bottas, Mercedes'ten resmen ayrılıyor; gelecek sezon Alfa Romeo için yarışacak

T24 Spor

Formula 1'de Mercedes AMG Petronas'ın ikinci pilotu Valtteri Bottas'ın gelecek sezon Alfa Romeo için yarışacağı açıklandı.

Bottas'ın Mercedes'teki koltuğunu koruyup koruyamayacağı uzun süredir tartışılıyordu. Takım patronu Toto Wolff'un George Russell'ın gelecek sene Mercedes'te yarışmaya hazır olup olmadığını değerlendirdiği biliniyordu.

Bottas, Alfa Romeo'da sezon sonunda emekli olacak bir başka Fin pilot Kimi Raikkonen'in yerini alacak.

Lewis Hamilton- Bottas ikilisiyle Mercedes 4 defa takımlar şampiyonu oldu. Bottas bu süreçte 9 yarış kazandı ve 53 defa podyuma çıktı.