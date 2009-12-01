73 yaşındaki Ayla Algan, 'Orada Neler Oluyor'da Ajda Pekkan'a estetik konusunda verdiği nasihatı anlattı.



Ayla Algan "Yüzümde hiç estetik yok, ama az kırışıklık var. Gençlik sırrımı geçenlerde Ajda Pekkan da sordu. 'Nasıl genç görünüyorsun?' dedi. Ben de 'Ajda botoksu bırak, makarna ye' dedim. Botoksu yiyince de yüzün şişiyor, makarna yiyince de... Ajda Pekkan kahkahayla güldü. Ama onun makarnayla duracağını hiç sanmam. Ben yemek yaparken soyup ayıtladığım meyve-sebzeleri yüzüme sürerim. Bu sayede de genç kaldım" şeklinde konuştu.