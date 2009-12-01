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Botoksu bırak, makarna ye

73 yaşındaki Ayla Algan, 'Orada Neler Oluyor'da Ajda Pekkan'a estetik konusunda verdiği nasihatı anlattı.

01 Aralık 2009 02:00

73 yaşındaki Ayla Algan, 'Orada Neler Oluyor'da Ajda Pekkan'a estetik konusunda verdiği nasihatı anlattı.

Ayla Algan "Yüzümde hiç estetik yok, ama az  kırışıklık var. Gençlik sırrımı geçenlerde Ajda Pekkan da sordu. 'Nasıl genç görünüyorsun?' dedi. Ben de 'Ajda botoksu bırak, makarna ye' dedim. Botoksu  yiyince de yüzün şişiyor, makarna yiyince de... Ajda Pekkan kahkahayla güldü. Ama onun makarnayla duracağını hiç sanmam. Ben yemek yaparken soyup ayıtladığım  meyve-sebzeleri yüzüme sürerim. Bu sayede de genç kaldım" şeklinde konuştu.

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