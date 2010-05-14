Botoks yeni kırışıklıklara yol açıyor

T24- Estetik alanında son yıllarda sıkça başvurulan bir yöntem olan botoksun, uygulandığı bölgedeki kırışıklıkları yok ederken, başka bölgelerde yeni kırışıklıkların oluşmasına neden olabildiği bildirildi.



"Journal of Cosmetic Dermatology" dergisinde yayımlanan araştırmada, New York’taki Weill Cornell Tıp Kolejinden David Becker, bir bölgeye botoks uygulandığında enjeksiyon yapılmayan bölgelerdeki mimik kaslarının yeni ve hatta daha görülür kırışıklar oluşmasına neden olduğu konusunda uyarıda bulundu.



Becker, botoks uygulanan kadınların genellikle burun köprüsü boyunca çizgiler oluştuğu örneğini de verdi.



Günde ortalama 30 botoks enjeksiyonu yapan Doktor Neil Sadick ise bunun kısmen doğru olabileceğini belirterek, ancak botoks uygulamasıyla genel olarak tüm yüzde bir iyileşme görüldüğünü kaydetti.



Araştırma, İtalyan gazetesi La Stampa’da yayımlandı.