Botoks yaptırmak orgazmı etkiliyor mu?

İngiltere merkezli Cardiff Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, botoks yaptıran kadınların cinsel ilişkide orgazm olma şansları düşüyor.

Kadınların kırışıklıklarını gizlemek için sıkça başvurduğu botoks tedavisinin yüzdeki sinirlerin hissizleşmesine neden olması cinsel hayatı da olumsuz etkiliyor.

24'ü botoks ile tedavi edilen 36 kadının inceledikten sonra “Kadınların cinsel işlev endeksi orgazm memnuniyeti puanını” ölçen Cardiff Üniversitesi’nden araştırmacı Michael Lewis, kadınların yüz kaslarının orgazm esnasında önemli bir işlev gördüğünü söyledi. Lewis'e göre, gerçekten gülümsemeden mutlu olmak zorlaşıyor ve kadınların yüz kaslarının tam kontrolü olmadan orgazma ulaşmaları da zorlaşıyor.

Lewis konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Sonuçlar, yüz ifadelerinin sadece iletişim kurmak için meydana gelmediğini gösteriyor. Onlar, zevk hissinin ayrılmaz bir parçasıdır ve orgazma ulaşma sürecinde önemli."