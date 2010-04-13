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Yaşam

Botoks sosyal çevreyi azaltıyor

ABD'li bilim adamlarının yaptığı çalışmaya göre botoks sosyal çevre için tehdit oluşturuyor.

13 Nisan 2010 03:00

T24- ABD’li bilim adamları, yüzü için botoks kullanan kişilerin çevrelerine yanlış bir “sosyal mesaj” ilettiğini çünkü donuklaşan yüz kaslarının duyguları ifade etmeyi zorlaştırdığını bildirdi.


Habertürk'ün haberine göre, Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre botoks kullanıcıları, kaşlarını çatmak, kızgın veya üzgün görünmek ve empati göstermekte bile zorlanıyor.


Araştırma için önceden yüzlerine botoks enjeksiyonu uygulanan 40 gönüllüden farklı duygular uyandıran olayları anlatan bazı metinleri okumaları istendi. Botokslu gönüllüler, doğum gününün unutulması ya da akşam yemeği sırasında rahatsız edilmek gibi olumsuz durumları hem daha yavaş kavradı hem de olaylara daha uzun bir sürede tepki gösterdi.


Bilim adamları, kendilerine anlatılan bir olaya geç tepki veren kişilerin çevrelerince ilgisiz, soğuk ve anlayışsız olarak görülebileceğine bu yüzden de yalnız kalabileceğine dikkat çekiyor.

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