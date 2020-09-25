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Yaşam

Botoks sonrası ölen Kübra Boyraz'ın babası: Çok acı çekiyordu, 'baba, anne beni kurtarın' diyordu

25 Eylül 2020 16:41

İstanbul Beylikdüzü'nde botokst yaptırdıktan sonra fenalaşarak hayatını kaybeden Kübra Boyraz'ın babası konuştu. Baba Ekrem Solmazgül, "Kızımı bana teslim ettiklerinde 'baba-anne beni kurtarın' diyordu" dedi. 

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