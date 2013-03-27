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Sağlık

Botoks migrene iyi geliyor

Yapılan araştırmalara göre düzenli tedaviyle kontrol altına alınabilen migrenden botoks uygulamasıyla kurtulmak mümkün

27 Mart 2013 13:13

Yapılan araştırma sonuçlarına göre, 12 haftalık sürelerle tekrarlanan botoks enjeksiyonları migren ataklarının sıklığını yılda yüzde 70 oranında azaltıyor.

Memorial Ataşehir Hastanesi Baş Ağrısı Merkezi'nden Prof. Dr. Macit Selekler, botoksun kronik migrenli hastalarda etkin olduğunu, düzenli tedaviyle kontrol altına alınabilen migrenden botoks uygulamasıyla kurtulmanın mümkün olabildiğini belirtti.

Baş ağrısına bulantı eşlik ediyorsa, ağrı günlük işleri yapmaya engel oluyorsa, ses ve ışık rahatsız ediyorsa bu belirtilerin migreni işaret ettiğini anlatan Selekler, bununla beraber migren tanısını koymanın bazen hayli karmaşık olabildiğini vurguladı.

Selekler, migrenin, düzenli ve dengeli beslenmeyi, uykuya dikkat etmeyi, stresten uzak durmayı, fazla yorulmamayı, spor yapmayı, içinde bulunulan mevsimin şartlarına uyum sağlamayı istediğini belirtti.

 

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