Botoks gözleri de tedavi ediyor

T24 - Genellikle kozmetik amaçla alın ve göz çevresindeki kırışıklıkların giderilmesi ile kaş kaldırma için uygulanan botoks, göz hastalıklarında da tedavi seçeneklerinden biri.







Şaşılıktan göz sulanmasına kadar pek çok rahatsızlıkta çözüm olabilen botoksun uzman ellerde yapılması buyük önem taşıyor.



Botulinum toksininin (botoks, dysport) günümüzde tıbbın hemen hemen tüm branşlarında kullanılan bir tedavi yöntemi olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ümit Beden, bu branşlardan birinin de göz hastalıkları olduğunu söyledi.



Dr. Beden, “Günlük hayatta, botulinum denildiğinde akla ilk gelen, kozmetik uygulamalardır ancak göz hastalıkları ve özellikle oküloplastik cerrahi uzmanları tarafından birçok farklı nedenle göz ve çevresine uygulanabilmektedir” dedi ve botoksun göz hastalıklarında kullanımı hakkında şu bilgileri verdi:





İstemsiz göz kasılmaları kontrol altına alınıyor



“Uzun süre düzelmeyen ve hastayı rahatsız eden göz seğirmelerinden, günlük farklı problemler düzenli botulinum uygulamaları ile kontrol altına alınabilmektedir. Bu tür hastalıkların tedavisinde, öncelikle altta yatan başka bir hastalık olmadığından emin olduktan sonra, göz çevresine ve istemsiz kasılma bölgelerine uygulanacak olan botulinum enjeksiyonları hastanın hayatını çok daha konforlu hale getirmektedir.





Kuru göz ve göz sulanması şikayetlerini gideriyor



Gözyaşının yetersiz salgılandığı olgularda, gözyaşı toplama kanallarının çevresine yapılacak olan botulinum enjeksiyonları, gözyaşının gözden toplanmasını azaltacağı için kuru göz problemlerini rahatlatabilmektedir. Ayrıca, gözyaşı kanallarında problem olan ve bu nedenle gözyaşı gözden toplanamayıp yanaklardan aşağıya taşan hastalarda da, göz yaşı bezine botulinum uygulaması ile bu şikayetleri azaltılabilmektedir.





Guatr hastalığında görülen göz bulgularında etkili



Bazı guatr hastalıklarında (özellikle Graves) göz ve çevresinde çok belirgin değişiklikler oluşabilmektedir. Bu değişikliklerin en belirgini, gözlerin irileşmesidir. Gözlerin irileşmesine katkıda bulunan en önemli sebeplerden biri, bu hastalarda üst göz kapağının normalden daha yukarıya kalkması ve göz açıklığının artmasıdır. Bu tür olgularda, göz kapağını kaldıran kasa yapılacak olan botulinum enjeksiyonu kapak seviyesini normal yerine getirebilmektedir.





Yüz felcinde göz kapağının düşürülmesi sağlanıyor



Yüz felci gelişen olgularda, göz kapakları kapanamadığı için korneada kuruma ve enfeksiyon ile ülser gelişimi görülebilmektedir. Bu gibi olgularda yüz felci geçici ise düzelene kadar, kalıcı ise, göz kapak ameliyatını gerçekleştirene kadar göz koruması için üst göz kapağının botulinum ile düşürülmesi ve korneanın korunması sağlanabilmektedir.



Şaşılık olguları için botulinum



Şaşılık olgularında çeşitli amaçlar ile botulinum kullanımı mevcuttur. Felç nedeni ile gelişen şaşılıklar, bazı şaşılık ameliyatlarından sonra görülebilen problemlerin giderilmesi ve bazı şaşılık ameliyat planlamaları için uygulanan botulinum enjeksiyonları bu kullanımlara verilebilecek örneklerdendir.





