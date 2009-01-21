Botoks 'gözaltına' alındı

Amerikan Gıda ve İlaç Denetim Kurulu'nun (FDA) botoksun yüksek oranda ölüme neden olabileceği yönündeki raporu tartışmaları alevlendirdi.Kanada Sağlık Dairesi de benzer bir uyarı yaptı. Bilim adamları, botoksun zamanla yayılarak iç organları ve kasları işlevsiz hale getirebileceğine dikkat çekti.Türkiye'de ise botoks hızla yaygınlaşıyor. Uygulama merkezlerinin sayısı artarken buna paralel olarak kullanıcı sayısında da artış var.Ünlülerin estetik cerrahı olarak tanınan, aynı zamanda Uluslararası Plastik Cerrahlar Derneği üyesi Prof.Dr. Onur Erol, aşırı doz ve kaçak botoksa karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.Botoksun sahteleri, fazla doz uygulanması ve konuyla ilgisi olmayanların botoks yapması gibi faktörlere dikkat çeken Erol, FDA onayı olmadığı için botoksu uygulamadığını belirtti.Amerikan Plastik Cerrahi Derneği'nin botoksun faydasına inandığını belirten ünlü cerrah, ABD'de kulanımın yüzde 180 arttığını ancak kaçak botoksların ortaya çıkardığı komplikasyonlara ve Çin botoksuna dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.Botoksun aşırı doz uygulanması göz kapaklarının düşmesine, dudak kenarlarında şekil bozukluğuna neden olabiliyor.