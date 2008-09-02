Botoks 1 yılda 28 can aldı

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) geçtiğimiz şubat ayında botoks tedavisinde kullanılan botulinum toksinlerin ölüm dahil çeşitli yan etkilere yol açabileceği uyarısının ardından benzer bir uyarı Avrupalı yetkililerden geldi.



Londra merkezli Avrupa Tıp Ajansı (EMA) kırışıklık gidermek amacıyla kullanılan botoksun ölüme kadar giden yan etkileri olduğunu açıkladı. Alman Focus dergisi, Almanya Federal İlaç ve Tıbbi Müdahale Enstitüsü'ne botoksa bağlı 210 başvuru yapıldığını, bu başvuruların 5'inin ölüm nedeniyle olduğuna dikkat çekti.



EMA da geçen yıl botoks kullanımı sonrası 600 hastanın yan etkiler nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve 28 vakanın ölümle sonuçlandığını kaydetti.



Botoks düşünenler korktu



Kırışıkların giderilmesi başta olmak üzere birçok farklı tıbbi amaç için kullanılan botoksa bağlı bu sağlık sorunlarının kaçının doğrudan kozmetik kullanım sonrası yaşandığı ise belirtilmedi. Ancak FDA'nın ardından Avrupalı yetkililerin de benzer uyarıda bulunması tıp dünyasında özellikle de potansiyel müşterilerde büyük etki yarattı.



FDA, botoks tedavisinde kullanılan toksinlerin yanlış bölgeye ya da yanlış dozda enjekte edilmesi halinde nefes alma güçlüğü, hatta ölüme yol açabilecek yan etkilerinin görüldüğünü açıklamıştı. Botulinum toksinleri göz kapaklarının kasılmasının tedavisinden, yüz hatlarının yumuşatılmasına kadar bir çok alanda kullanılıyor.



FDA, toksinlerden kaynaklanan ölüm vakalarının şu ana dek sadece spastik çocukların ayaklarında kullanıldığında ortaya çıktığını açıklamıştı.



Çürüyen yemeklerdeki zehir



Botulinum toksini çürüyen yemeklerde bulunan doğal bir zehir ve siyanürden 40 milyon kat daha kuvvetli...