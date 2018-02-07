Botları batma tehlikesi geçiren 42 kaçak kurtarıldı

Kadir ÖZEN/DİDİM (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan ve dalgalı denizde botları batma tehlikesi geçiren Suriye uyruklu 42 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Didim kıyılarından Yunanistan\'ın Bulamaç (Farmakossi) Adası\'na geçmek için bugün saat 07.20\'de lastik denize açılan bir grup kaçak, dalgalı denizde batma tehlikesi geçirdi. Kaçakların telefonla yardım çağrısı üzerine, sahil güvenlik ekipleri harekete geçti. Kıyıdan 7 mil açıktaki Tekağaç Burnu\'nun kuzey batısında belirlenen bottaki 10\'u çocuk 12\'si kadın toplam 42 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan kaçaklar, Didim Limanı\'na götürüldü. Kaçakların kimlik tespiti işlemine başlandı.

FOTOĞRAFLI