Botları alabora olan 44 kaçak göçmen için Selçuk halkı seferber oldu

Kadir ÖZEN- Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Selçuk ilçesinden umuda yolculuğa çıkan, ancak botları kıyıdan açıldıktan sonra alabora olunca korkulu anlar yaşayan 44 kaçak göçmen, yüzerek kıyıya döndü. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri bu zor anlarında Selçuk halkı ortada bırakmazken, topladıkları kıyafet ve yiyeceklerle yardıma koştu.

Göçmen kaçakçılarıyla kişi başı 1000 dolara anlaştıkları öğrenilen kaçak göçmenler, İstanbul\'dan İzmir\'in Selçuk ilçesine geldi. Yunanistan\'ın Sisam Adası\'na geçmek için, Klaros- Zeytinköy arasındaki bölgeden lastik botla denize açılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1\'i İran ve 43\'ü Afganistan uyruklu toplam 44 kaçak göçmen, yola çıktı. Ancak çok fazla ilerleyemeden lastik bot alabora oldu. Kıyıya yüzürek kayıp vermeden dönen kaçak göçmenler, yolda rastgeldikleri bir kamyon şoförünün aracına bindi. Kamyon şoförü durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, kaçak göçmen grubunu, ilçe merkezine getirdi. Belediye restoranına alınan kaçaklara insani yardım yapıldı. Karınları doyuruldu, ısınmaları sağlandı. Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası ise sosyal medyadan göçmenler için yardım çağrısı yaptı. Konudan haberdar olan Selçuklular, Türk halkının konukseverlik ve dayanışma örneklerinden birini sergiledi. Kaçak göçmenleri bu zor anlarında kaderleriyle başbaşa bırakmayan vatandaşlar, temin ettikleri çocuk bezinden giysiye, ayakkabıdan yiyecek ve içeceğe kadar, gerek duyulabilecekleri ne varsa beraberlerinde getirdi. Selçuk Belediyesi personeli yapılan yardımlarda etkin rol aldı.

İHTİYAÇTAN FAZLASINI TOPLADILAR

Selçuk Esnaf ve Sanatkarlar Odası 2\'nci Başkanı Selçuk Özgür Aydoğan, \"43 Afgan, 1 İranlıdan oluşan ve aralarında çok sayıda çocuk bulunan göçmenler, botlarının devrilmesi sonucu ölümle burun buruna geldiler. Yürüyerek Zeytinköy yakınlarına gelen grup bir kamyonete binerek kurtulmaya çalışırken, polis yardımlarına yetişerek ilçe merkezine getirdi. Islak, yorgun ve zor durumdaki göçmenlere çevreden yetişen insanlar, Belediye çalışanları ve oda yöneticilerimiz yardım ederek, acil ihtiyacın karşılanmasını sağladılar. Daha sonra çağrımız üzerine birçok esnafımız giysi, elbise ve oyuncak gibi malzemeler ulaştırarak zor durumdaki insanlara yardım eli uzattılar. Şu an fazlasıyla erzak olduğundan, yeni bir katkıya gerek kalmadı. Duyarlılık gösteren, çağrımıza canla başla cevap veren değerli esnafımıza teşekkür ederiz\" dedi.



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