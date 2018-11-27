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BOTLA YUNANİSTAN'A KAÇMAK İSTEYEN GÖÇMENLERİ, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI EKİPLERİ YAKALADI

EDİRNE'nin Enez ilçesi Saros Körfezi'nde lastik botla Yunanistan'a kaçmak isteyen 22 göçmen ile organizatörlük yapan 1 Ukraynalı, yaşanan kovalamaca sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı

27 Kasım 2018 15:04

EDİRNE\'nin Enez ilçesi Saros Körfezi\'nde lastik botla Yunanistan\'a kaçmak isteyen 22 göçmen ile organizatörlük yapan 1 Ukraynalı, yaşanan kovalamaca sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Ege Denizi\'nin Saros Körfezi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botu görüp, \'dur\' ihtarında bulundu. Botun ihtara uymayarak kaçması üzerine denizde yaşanan takipte Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, botu aparatla durdurdu. Gözaltına alınan bottakilerin Yunanistan\'a kaçmaya çalışan 11\'i kadın, 22 Somali ve Vietnamlı mülteciler olduğu belirlerdi. Botta mültecilere organizatörlük yaptığı belirlenen 1 Ukraynalı da gözaltına alındı.
Gözaltındaki kaçak mülteciler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra, haklarındaki soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü
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Sahil güvenlik kamerası
Kaçakların  botla kaçmaları
Sahil güvenlik dur anonsu
Botla kaçan kaçaklar
Kaçakların yakalanması

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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