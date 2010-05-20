Botero'nun 'Dans' tablosu satışa sunuluyor

T24-

‘Şişman güzeldir’ felsefesi ile yola çıkan, günümüz estetik anlayışına yeni bir yorum getiren ressam, Türkiye’de ilk kez müzayedeye çıkıyor. Pera Müzesi’nde 64 yapıtı sergilenen sanatçı, özgün üslubu ile yaşayan çağdaş sanatçılar içinde en çok ilgiyi görenler arasında. Müzayede 22 Mayıs’ta Sofa Otel’de gerçekleşecek.