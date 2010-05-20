T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Botero'nun 'Dans' tablosu satışa sunuluyor

Ressam Botero'nun tablosu İstanbul'da satışa çıkıyor.

20 Mayıs 2010 03:00

T24- Yakın dönemde İstanbul'a gelen ve Pera Müzesi’nde eserleri sergilenen yaşayan en önemli ressamlardan Kolombiyalı Fernando Botero’nun, ‘Dans’ isimli eseri, Özbilenler Müzayede tarafından bir milyon avrodan açık artırmaya çıkarılıyor.


‘Şişman güzeldir’ felsefesi ile yola çıkan, günümüz estetik anlayışına yeni bir yorum getiren ressam, Türkiye’de ilk kez müzayedeye çıkıyor. Pera Müzesi’nde 64 yapıtı sergilenen sanatçı, özgün üslubu ile yaşayan çağdaş sanatçılar içinde en çok ilgiyi görenler arasında. Müzayede 22 Mayıs’ta Sofa Otel’de gerçekleşecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24