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Yaşam

BOTAŞ'ın Ceyhan tesislerinde büyük yangın

Yangın itfaiye ekipleri ile BOTAŞ ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı

04 Aralık 2014 11:48

BOTAŞ'ın Ceyhan'da bulunan petrol sahasındaki tanklarda yangın çıktı. Dumanların yükseldiği dev tesisteki alevler kontrol altına alındı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)'ın Ceyhan'daki petrol tanklarında yangın çıktı. Merkezi Irak Hükümeti'nin petrol şirketi olan SOMO'ya ait tanklarda çıktığı öğrenilen yangının dumanı bütün çevreyi kapladı. Yangın T3 tankında çıktı.

Öte yandan Enerji Bakanlığı yangınla ilgili 'BOTAS'in Ceyhan'daki tesislerinde boş halde olan bir depolama tankında bakım çalışmaları sırasında saat 8.20'de bir yangın meydana gelmiştir. Aynı anda otomatik söndürme sistemi devreye girmiş ve diğer itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yangın söndürüldü. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil' bilgisini verdi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bilindiği gibi BOTAŞ'ın Ceyhan tanklarında bir süredir Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin petrolü depolanıyordu. Geçen Hafta Bölgesel Yönetim ile Merkezi Irak hükümetinin anlaşması üzerine yeniden SOMO petrolü de Ceyhan'da depolanmaya başlanmıştı.

 

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