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BOTAŞ Kuyularında ceset aranacak

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı kişilerin öldürülerek atıldığı iddia edilen Botaş kuyularıyla ilgili kazı kararı aldı.

27 Şubat 2009 02:00

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığının bazı kişilerin öldürülerek atıldığı iddia edilen kuyularla ilgili kazı kararı aldığı bildirildi.


Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı, 1990'lı yıllarda öldürülen bazı kişilerin Silopi'deki BOTAŞ kuyularına atıldığı iddiasıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, kuyuların kazılmasını kararlaştırdı.

Kazıya hava muhalefeti

Alınan kararla Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaymakamlıktan kazı için iş makinesi talebinde bulundu. Ancak, savcılığın kuyularda kazı yapılması yönündeki kararının, hava muhalefeti nedeniyle uygulanamadığı bildirildi. Kazı çalışmalarına havanın düzelmesiyle başlanacağı öğrenildi.

Keşif yapılmıştı

Silopi Cumhuriyet Başsavcısı Atilla Öztürk, Baro Başkanı Nuşirvan Elçi ve 7 avukat, öldürülen kişilerin atıldığı iddia edilen kuyuların bulunduğu bölgede bir süre önce keşif yapmıştı.

Baro Başkanı Elçi, keşfin ardından yaptığı açıklamada, BOTAŞ tesisi ile Sinan Lokantası'na ait alandaki 2 kuyuda keşif yaptıklarını belirterek, "BOTAŞ tesisleri yaklaşık 80 dönüm olduğu için keşif uzun sürdü. Buradaki keşif sırasında şüpheli gördüğümüz 2 yer ile 1996 ve 2004 yıllarında bir itirafçının beyanları sonucu toplam 3 cesedin çıkarıldığı Sinan Lokantası'ndaki 2 kuyunun açılmasını talep ettik. Buradaki 2 kuyudan biri doldurulmuş, diğerinin üzeri betonla kapatılmış" diye konuşmuştu.

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