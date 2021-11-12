BOTAŞ'ın gaz zararı büyüyor

Doğalgazda bir yandan yüksek fiyat artışları, bir yandan da daha yüksek fiyatlardan yenilenmesi beklenen sözleşmeler nedeniyle, BOTAŞ’ın sübvansiyondan kaynaklanan zararı büyüyor.

Dünya’ya değerlendirmelerde bulunan enerji uzmanı Ali Arif Aktürk, BOTAŞ’ın görev zararı yazarak ve sermaye artırarak götürdüğü sistemin sürdürülebilir olmadığını söyledi.

Kış dönemiyle birlikte doğalgaz tüketiminin daha da artacağına işaret eden Aktürk, yaklaşık yüzde 2 dolayında maktu ÖTV ve yüzde 18 KDV’nin geçici olarak kaldırılabileceğini söyledi.

Aktürk, BOTAŞ’ın sermayesi artırılarak karşılanan sübvansiyonun, uluslararası fiyatların yüksek seyri halinde sorun olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk, mevcut koşullar altında hanehalkına ucuz gaz tedarikinin devam etmesinde KDV ve ÖTV indirimlerinin kullanılabileceğini vurguluyor. Yüzde 18 KDV’nin nihai ödeyicisinin tüketici olması nedeniyle hem finansman sağlamada hem de indirimin yansımasında etkili olacağı, yüzde 2’ye yakın maktu ÖTV’nin de fiyatları bir süre kontrol etmede olumlu olacağını vurguluyor. Aktürk, dağıtım kanalında ise oynayabilecek bir fiyat marjı olmadığı görüşünde.

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