Doğalgaz ve elektrikte zam beklentisi sürüyor: Doğalgazda sübvansiyonun maddi yükü artıyor, BOTAŞ’ın katlanabileceği bir şey değil

Yurttaşı bu kış zor günler bekliyor. Sübvansiyonun maddi yükü katlanamaz boyuta gelen doğalgaz ile üretim maliyetleri artan elektrikte zam kaçınılmaz hale geldi. Bu zamların sanayi ve hizmet işletmelerinde maliyetleri artıracağı için de fiyat artışları ve enflasyonun sorun olmaya devam edeceği belirtiliyor. Makina Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz, doğalgazda, önceki artışlara karşın hâlâ yüklü miktarda sübvansiyon olduğuna işaret ederek “Doğalgazda sübvansiyonun maddi yükü artıyor. Bu, BOTAŞ’ın katlanabileceği bir şey değil. Doğalgaza yeni zamlar gelebilir” dedi.

“Cari satış fiyatları maliyetin altında. Şöyle örneklendirebiliriz: 1000 metreküp gazı 300 dolara alıyorsak, 1 metreküp gazın maliyeti bugünkü kurdan 3.11 TL. BOTAŞ, doğalgazı konut ve küçük işyerlerine 1.49 TL, büyük sanayiye 2.36 TL, elektrik üretim santrallarına da 2.72 TL’den satıyor. BOTAŞ’ın üzerindeki yükü hafifletmek için doğalgaza zam söz konusu olabilir" değerlendirmesi yapan Türkyılmaz, elektrikte de aynı şekilde fiyat artışı beklendiğini ifade etti.

"İthal kömür payı arttı"

Cumhuriyet'in haberine göre, Türkyılmaz, elektrik üretiminde kuraklıkla birlikte HES’lerdeki üretim düşünce, doğalgaz ve ithal kömürün payının arttığına işaret eden Türkyılmaz, “Doğalgaz ve ithal kömürün elektrik üretimindeki payı yüzde 50’ye yakın şu anda. Her ikisinin de fiyatı arttı. İthal kömür fiyatı dört katına kadar çıktı. Bu artışlar tamamen spekülatif amaçlı” dedi. Türkyılmaz, elektrik ve doğalgazı girdi olarak kullanan sanayi ve hizmet işletmelerinin de maliyetlerinin artışını göz önüne alarak fiyatları yükselteceğine, bu durumun da enflasyonu yukarı çıkaracağına dikkat çekti. Türkyılmaz, “Sorun daha çok, düşük gelirlilerin sorunu. 10 milyon işsiz var. Her ay yüz binlerce kişinin elektriği, gazı borcundan dolayı kesiliyor” dedi.

“Elektrik ve doğalgazda KDV yüzde 1’e çekilsin”

Konutlarda kullanılan elektrik ve doğalgazda KDV’nin yüzde 18’den yüzde 1’e indirilerek, “insanlara soluk aldırılması” gerektiğini söyleyen Türkyılmaz, elektrikte “enerji fonu”, “TRT payının kaldırılması”, belediye vergisinin de yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Şöyle devam etti:

“Elektrik dağıtım bedelinin içindeki maliyetleri görmek istiyoruz. Tek tek yazsınlar. Sübvansiyon sadece konutlarda sağlansın. Düşük gelir grupları için belli bir miktar doğalgaz ücretsiz verilsin. Düşük gelir gruplarına mutlaka destek sağlanmalı.”